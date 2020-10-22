«От разговоров к делу»: вопрос Корякского округа

Накануне в правительстве края сообщили о создании нового ведомства – министерства по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа. Оно должно объединить работающие сегодня министерство территориального развития края и администрацию округа, которая базируется в Палане.

Это решение было принято по итогам консультаций с руководителями районов в составе округа, в результате прямого общения губернатора края Владимира Солодова с жителями Паланы и других северных поселков. Реешь шла о том, что работа администрации в округе малозаметна и неэффективна, и ее пора менять.

Как подчеркнул врио вице-губернатора края Павел Ясевич, главная цель создаваемого министерства – изменить принципы управления самой проблемной территории края с особым статусом, какой и является Корякский округ. И значительно ускорить комплексное социально-экономическое развитие северных районов Камчатки. «Пора перейти от разговоров о развитии Корякского округа к делу», — подчеркнул Ясевич.

Предложенная правительством реформа не осталась незамеченной (была встречена неоднозначно) – общественные организации КМНС Корякии выступили с обращением по поводу предстоящего объединения. В эмоциональном письме общественники напомнили о плачевной ситуации в Корякии и высказали опасения, что исполнительная власть края в лице нового министерства окончательно оторвется от округа и его проблем, а реформа приведет к потере рабочих мест в Палане. Общественники потребовали обеспечить особый статус округа, закрепленный при объединении КАО и Камчатской области, реальным позитивным содержанием.

Во вторник Павел Ясевич встретился с представителями общественных организаций округа, с журналистами камчатских СМИ. Были найдены ответы на многие вопросы. Прежде всего, врио вице-губернатора подчеркнул, что администрация Корякского округа – это орган не местного самоуправления, а исполнительной власти края, структурное подразделение правительства региона. Оно находится в Палане и призвано обеспечить развитие Корякского округа в соответствии с особым статусом территории.

— К сожалению, на сегодняшний день администрация с этой задачей по ряду причин не справляется. Этому органу исполнительной власти не хватает полномочий, чтобы выстраивать четкую системную работу по развитию округа, — подчеркнул Ясевич. — Системный подход подразумевает координацию различных органов исполнительной власти, министерств, которые должны планировать в своей работе конкретные мероприятия по развитию округа. И эффективно их выполнять. Администрация округа в силу своих ограниченных полномочий, своей структуры не способна заниматься этой координацией. Подчеркну, что дело тут не в людях, а в том, как все это устроено, организовано.

На уровне министерства выполнять эту работу можно будет гораздо проще и эффективнее.

По большому счету перед новым министерством стоят две большие задачи. Первое – выработка единого системного подхода к развитию Корякии. Нам необходима общая картина, что есть сейчас, и понимание, чего мы хотим добиться в кратчайшие сроки и в перспективе. Министерство должно разработать стратегию развития округа. И вторая задача – координация органов исполнительной власти по реализации этой стратегии. Министерство это сделать сможет. Администрации округа в том виде, в котором она существует сегодня, эта задача не по плечу.

— И все же северянам трудно принять сам факт ликвидации администрации в Палане, хотя и говорится, что этот орган изжил себя.

— Процесс, который сегодня запущен, не подразумевает ликвидацию органа исполнительной власти в Палане. Что произойдет? Будет сформировано единое министерство по делам местного самоуправления и развитию округа. При этом в Палане останется управление администрации Корякского округа в структуре нового министерства. То есть на месте остается структура власти и люди, которые будут там работать. Жители поселка и округа в смогут приходить и взаимодействовать с управлением. При этом будет обеспечено непосредственное взаимодействие структуры в Палане с министерством, правительством, и, по большому счету, с губернатором края.

Более того, во всех районах на территории округа также появятся представители министерства. А по сути – представители правительства края. В чем будут заключаться их задачи? Взаимодействовать с жителями, изучать ситуацию на местах, выявлять проблемы. И формировать предложения и конкретные шаги по их решению, по развитию района. А затем – и контролировать их выполнение органами исполнительной власти.

Мы ведь прекрасно понимаем, что развивать Корякский округ из уютного кабинета в Петропавловске-Камчатском невозможно. Для этого нужно как минимум знать ситуацию на местах, понимать проблематику. Поэтому мы и выстраиваем систему так, чтобы люди работали на местах, одновременно имея возможность напрямую решать вопросы в столице края. Увы, сегодня администрация округа только номинально взаимодействует с другими территориями Корякии.

— Значит, нет поводов опасаться, что власть отдалится от округа, от северян?

— Напротив, новая структура будет ближе к людям, а значит, сможет работать более эффективно. Ведь только находясь на территории округа, общаясь и взаимодействуя с его жителями, можно реально понять проблемы и определить направления работы, развития сел и поселков, районов, округа в целом.

Хочу напомнить, что минувшим летом формировалась народная программа развития Камчатки, и губернатор Владимир Солодов поставил задачу создавать ее во взаимодействии с людьми, опираясь на мнение жителей края. Только так может родиться по-настоящему актуальный, жизнеспособный, востребованный план действий. Ведь мы работаем не для отчетов, мы работаем для людей. Мнения жителей Корякского округа также обязательно будут услышаны. И это одна из наиболее важных задач, которую будет решать новое министерство.

— Вопрос из разряда самых насущных — что будет с людьми, которые сегодня работают в администрации округа? Их сократят?

— Буду честным – достаточно сложно говорить о каждом конкретном человеке, который трудится на своем рабочем месте. Наша задача – сохранить специалистов с опытом, которые будут готовы работать в новых условиях. Штатные единицы, ставки, которые существовали в администрации, сокращены не будут. И, подчеркну, наша задача – сохранить и привлекать местные кадры. Мы никого не собираемся отправлять в Корякию из Петропавловска, с материка… Не могу сейчас обещать, что железно все останутся на своих рабочих местах. Но если кто-то примет решение уйти, мы будем помогать найти новое место работы.

— Особый статус округа его жители воспринимают как гарантию особого внимания власти к территории. И у них возникли опасения, что реформа, которую вы проводите, приведет к его ослаблению или даже утрате.

— Особый статус Корякского округа черным по белому обозначен в Уставе края. Другое дело – а об этом говорят очень многие, с кем приходилось общаться, северяне не видят, не ощущают реального наполнения этого особого статуса. За 13 лет кроме слов это ни в чем не проявлялось. Наша реформа не только не угрожает особому статусу округа, наоборот – мы проводим ее, чтобы наполнить статус содержанием, чтобы люди его почувствовали.

Мы создаем отдельное министерство, которое будет заниматься развитием корякского округа, именно потому, что понимаем: особый статус требует особого внимания к округу. И потому, что на севере действительно очень много проблем, зачастую весьма специфических. В структуре нового министерства будут трудиться люди, для которых это будет конкретной работой – каждый день заниматься развитием Корякии. И спрос с них будет жесткий за результаты этой работы.

Важно и то, что губернатором и правительством принято решение создать отдельную стратегию по развитию округа. По всем вышеназванным причинам. И третье: в идеале у нас должны появиться мероприятия по развитию округа в деятельности каждого органа исполнительно власти, каждого министерства, которое так или иначе имеет к этому отношение. В здравоохранении, образовании, культуре – должны появиться конкретные мероприятия. Поэтому мы рассчитываем, что в течение непродолжительного срока жители округа не просто услышат слова об особом статусе, а увидят, что усилиями правительства края ситуация в округе меняется к лучшему.

— Каковы, на ваш взгляд, самые насущные проблемы округа, для решения которых у прежней администрации не хватало средств и полномочий?

— Проблем на самом деле очень много, экономических и социальных. Например, транспортная доступность районов округа – очень серьезная проблема. Стоимость авиаперелетов в крае неподъемно высока, и с этим надо разбираться. Необходимо строить жилье в поселках, возрождать сельское хозяйство и оленеводство… Но есть еще очень важный аспект, о котором нельзя забывать: Корякия – это не только округ особого статуса, но и территория особой духовности, культуры, мировоззрения, традиций и уклада жизни. Развивая округ, мы обязаны сохранить это наследие коренных народов Камчатки, это богатство севера. Задача министерства будет заключаться и в том, чтобы экономические проекты, мероприятия по развитию округа не вступили в противоречие с особым укладом жизни северян. И север Камчатки не утратил своей самобытности.

По планам новое министерство начнет работу с января 2021 года. И я уверен, что наша реформа принесет пользу людям, позволит вывести уровень жизни в округе на качественно новый уровень.