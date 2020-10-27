Первая ярмарка «ПроДобро»

31 октября в КВЦ состоится ярмарка социального предпринимательства «ПроДобро». Предприниматели расскажут о своих проектах, представят товары и услуги, проведут мастер-классы.

«На Камчатке уже более 40 компаний работают в сфере социального предпринимательства. Это классы дополнительного образования, творческие и спортивные студии, занятия по реабилитации взрослых и детей. Ярмарка «ПроДобро» объединит их на одной площадке и даст возможность рассказать о своей миссии и идеях», – рассказала врио министра инвестиций и предпринимательства региона Оксана Герасимова.

Посетителей ждут полезные мастер-классы – спортивные занятия на роликовых коньках, скейтборде, мастер-класс по танцу фламенко, игры по финансовой грамотности для детей. Специалисты центра «Мой бизнес» расскажут о мерах поддержки государства, которые могут получить социальные предприниматели.

На площадке КВЦ разместят пункты гигиены, где можно воспользоваться санитайзером, взять одноразовую маску.

Для удобства посетителей в субботу, 31 октября, с 10.00 до 18.00 с интервалом 20–30 минут от ТЦ «Планета» до КВЦ на Северо-Востоке будет курсировать бесплатный автобус. Пассажиры обязаны быть в масках. Информация по тел. 8 (415-2) 42-51-25.