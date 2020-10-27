«Почта России» в Петропавловске получила новые автомобили

В Петропавловск-Камчатский поступили две специализированные автомашины LADA Largus. Скоро они выйдут на почтовые маршруты и позволят курьерам «Почты России» еще более оперативно доставлять клиентам письма и посылки лично в руки.

Это особенно важно в предновогоднее время с высоким спросом на ускоренную доставку, сообщили в пресс-службе компании.

Автомобили LADA Largus будут задействованы в курьерской доставке по городу. Они адаптированы для перевозки почтовых отправлений и оснащены дополнительным оборудованием, маячками, сиренами, сигнализацией с обратной связью и возможностью автозапуска, дополнительным комплектом зимних шин. Грузоподъемность таких машин составляет 750 кг. Отметим, курьерскими услугами «Почты России» регулярно пользуются организации, интернет-магазины, а также частные лица.