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Подводим итоги года «дорожного» нацпроекта

Подводим итоги года «дорожного» нацпроекта

В крае завершили ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Восемь участков дорог протяженностью 13,74 километра и общей площадью ремонтных работ 171 тысяча кв. метров полностью готовы и проходят процедуру приемки (в рамках проекта «Дорожная сеть Камчатского края»).

Кроме того, в этом году было заключено дополнительное соглашение от 14 сентября между правительством края и Федеральным дорожным агентством. Из федерального бюджета выделены дополнительные средства на ремонт региональных дорог с переходным покрытием. «Работы выполняются на двух аварийных участках – это Ключи – Усть-Камчатск и Мильково – Ключи. Будут отремонтированы 27 километров дорог. Сейчас ремонт выполнен более чем на 50 процентов, окончание работ по контракту – 30 ноября», – сообщил министр транспорта и дорожного строительства Владимир Каюмов.

В регионе также ведется установка стационарных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на дорогах разного значения. Из запланированных в этом году 37 единиц уже установлены 36. Будет установлен аппаратно-программный комплекс «Автоураган» на одном из перекрестков Петропавловска. В итоге план будет выполнен на 100 процентов.

По распоряжению губернатора будут дополнительно установлены 17 камер фотовидеофиксации на региональных и местных дорогах. Как сообщили в агентстве по информатизации, практически все работы завершены, идет пусконаладка, дата окончания работ – 13 ноября.

«Снижение числа погибших на дорогах – основная цель подпрограммы «Безопасность дорожного движения». В целом на сегодня этот показатель в крае не превышен. Уровень смертности на дорогах меньше, чем в прошлом году. Но вопрос не в показателе, а в том, что за каждого человека мы должны бороться», – подчеркнул Владимир Каюмов.

Министр вновь призвал камчатцев не садиться пьяным за руль и помнить о последствиях, к которым это может привести.

дороги
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