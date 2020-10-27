Владимир СОЛОДОВ: Вернуть доступную рыбу на прилавки

Губернатор края в минувший понедельник в ходе еженедельного оперативного совещания дал неудовлетворительную оценку работе по проекту «Доступная рыба». И поручил расширить ассортимент рыбной продукции, которую камчатцы могли бы приобретать по доступным ценам.

Владимир Солодов отметил, что рыбной продукции на камчатских прилавках стало гораздо меньше, даже с учетом сезонности вылова. В этом он убедился лично, побывав в магазине: «Из 5–7 позиций, которые были, присутствуют только две. При этом их качество оставляло желать лучшего. Это никуда не годится».

Губернатор подчеркнул, что проект «Доступная рыба» не был предвыборным и он должен продолжаться безотносительно политических циклов. «Наша задача – обеспечить доступной рыбой жителей Камчатского края. Этот проект пользовался спросом, но надо, чтобы он продолжал функционировать», – сказал Владимир Солодов.

Министр рыбного хозяйства Андрей Здетоветский пообещал в ближайшее время проработать вопрос с представителями рыбохозяйственного комплекса Камчатки.

«Мы с рыбаками и представителями торговых сетей встретимся и обсудим необходимые действия, чтобы расширить ассортимент. Понятно, что в первую очередь ситуация связана с сезонным характером промысла ряда объектов и с определенными ограничениями по объемам, которые мы смогли согласовать для поставки в торговую сеть. Будем искать решения, чтобы этот проект реализовывался без сбоев», – сказал Андрей Здетоветский.

Напомним, проект по снижению цен на камчатскую рыбу для жителей региона стартовал в конце июня этого года по инициативе Владимира Солодова. Продукция от «Океанрыбфлота» и колхоза им. Ленина стала поступать на прилавки некоторых магазинов торговой сети «Шамса». Однако и летом говорить о достаточных объемах и ассортименте доступной рыбопродукции не приходилось.