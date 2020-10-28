Умные счетчики: кто и когда их должен установить

С 1 июля 2020 года начинают поэтапно реализовываться мероприятия, предусмотренные Федеральным законом № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации».

Давайте разберемся, что же меняет этот закон в отношениях между потребителями электрической энергии, гарантирующими поставщиками и управляющими компаниями.

Во-первых, с 1 июля 2020 года коммерческий учет электрической энергии в многоквартирных и жилых домах обеспечивают гарантирующие поставщики. То есть ПАО «Камчатскэнерго», как гарантирующий поставщик в Камчатском крае, обязано устанавливать и производить замену неинтеллектуальных (устаревших – ред.) приборов учета электроэнергии потребителям, а также трансформаторов тока, на безвозмездной основе.

Во-вторых, введено понятие интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности), замена на которую будет происходить поэтапно, начиная с 1 января 2022 года.

После 1 января 2022 года по всем приборам учета в многоквартирных и жилых домах гарантирующим поставщиком ПАО «Камчатскэнерго» и сетевыми организациями должно быть обеспечено безвозмездное предоставление потребителям электрической энергии (мощности) минимального набора функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ № 890 от 19.06.2020.

В зоне ответственности ПАО «Камчатскэнерго» достаточно много жилых домов, требующих замены или установки новых приборов учёта электроэнергии, по причинам указанным выше. Такие приборы не соответствуют требованиям российского законодательства. Управляющие компании заинтересованы в том, чтобы во всем жилищном фонде были установлены новые приборы учета ресурсов, тем более что Правительство РФ дает такой шанс.

На примере одного многоквартирного дома разберём, почему же это выгодно УК и собственникам жилых помещений.

Ежемесячно из общего потребления электроэнергии, зафиксированного общедомовым прибором учёта электрической энергии (ОДПУ) вычитается объём, определённый по показаниям индивидуальных приборов учёта электроэнергии (ИПУ) и по нормативу, после чего остается разница – КР на СОИ (объем коммунального ресурса на содержание общедомового имущества).

ПАО «Камчатскэнерго» выставляет счета собственникам помещений в доме напрямую (по ИПУ или по нормативу), а управляющим компаниям выставляет счета за КР на СОИ.

Далее управляющая компания в квитанциях собственникам выставляет счет на содержание общего имущества по электроэнергии (СОИ), но сделать она это может только в соответствии с нормативом СОИ, установленным Приказом Министерства ЖКХ Камчатского края № 487 от 30.08.2016. То есть, если объем КР на СОИ в августе, например, получился 100 кВт, то УК может выставить счет собственникам только на 60 кВт (ограничения по СОИ). Тогда остаток в 40 кВт, еще его называют «сверхнормативный ОДН», УК оплачивает из собственного резерва, если такой имеется. Как правило, резервов у УК нет, следовательно, убытки оплачиваются из других статей жилищных услуг.

В обратном случае, когда объем ОДН в сентябре, например, получился 40 кВт, а УК выставила счет собственникам на 60 кВт (в соответствии с нормативом на СОИ). Тогда остаток в 20 кВт, является экономией УК, которая закладывается в резерв для корректировки ОДН будущих периодов, либо расходуется на мероприятия по энергоэффективности и ресурсосбережению.

Существует несколько причин возникновения сверхнормативного ОДН. Одна из основных причин — это старый приборный парк, у которого высокая погрешность. Новый прибор учета имеет класс точности от 0,5 до 1. Так вот, замена морально устаревших или неисправных приборов учета электроэнергии избавит от сверхнормативного ОДН, тем самым увеличит шансы УК исполнять свои обязательства по содержанию и текущему ремонту в доме.

Вернемся к Федеральному Закону №522-ФЗ. В соответствии с его требованиями ПАО «Камчатскэнерго», как гарантирующий поставщик, обязан устанавливать и производить замену приборов учета потребителям электроэнергии, но для выполнения данных мероприятий в полном объеме необходима командная работа управляющих компаний и ПАО «Камчатскэнерго».

От УК ожидается содействие в предоставлении до 29 октября 2020 года в ПАО «Камчатскэнерго» информации об общедомовых и индивидуальных приборах учета электрической энергии установленных в многоквартирных домах.

Помните, что именно с замены приборов учета, а затем и подключения к интеллектуальной системе сбора данных начинается постепенный переход к системе «умного дома». Это бесплатная процедура для собственника и управляющих компаний.

Наша справка:

Интеллектуальная система учета предназначена для сбора в автоматическом режиме (т. е. без непосредственного участия потребителя электроэнергии и других лиц) данных с приборов учета электроэнергии.

Однако для работы такой системы и счетчики нужны специальные — интеллектуальные (в народе за ними уже закрепилось неофициальное название — «умные счетчики»).

Особенности работы таких измерительных приборов:

· Показания передаются дистанционно через специальные устройства сбора данных с помощью сотовой связи или через интернет-соединение.

· Приборы производят дифференцированный учет потребленной электроэнергии — в зависимости от времени суток (как показал эксперимент, в некоторых регионах страны это значительно экономит средства потребителя).

· «Умный счетчик» самостоятельно подает сигнал о неисправности прибора, его взломе или выходе из строя.

· «Умный счетчик» умеет ограничивать подачу электроэнергии злостным неплательщикам.

«Умные приборы учета» будут установлены силами и за счет финансов ресурсоснабжающей организацией поэтапно начиная с 1 января 2020 года.

Задача потребителя в данном случае — не препятствовать представителям ресурсоснабжающей организации в установке в надлежащем порядке и подключении новых счетчиков.

Средняя рыночная цена «умного счетчика» составляет порядка 12 тыс. руб. Тем не менее, проблема оплаты его покупки и установки не должна волновать потребителя, поскольку обязанность по приобретению и монтажу устройства изначально возложена на гарантирующего поставщика.

Кроме того, некоторые конструкции старых счетчиков предполагают возможность их модернизации до нового уровня, что также снизит общую стоимость затрат на подключение к интеллектуальной системе энергоучета.