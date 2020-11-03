Детские и спортивные площадки на Северо-Востоке требуют ремонта

Об этом депутат Заксобрания Андрей СТУКОВ говорил на выездном совещании с участием специалистов администрации Петропавловска-Камчатского и депутатов городской думы.

Дать новую жизнь детским площадкам, которые были созданы в разные годы и со временем обветшали, просто необходимо: Северо-Восток – микрорайон города, который развивается значительными темпами, жителей и детей в том числе здесь прибывает. Требуется отремонтировать или заменить сломанные качели-карусели, привести в порядок и доукомплектовать игровые формы.

Как рассказали представители службы благоустройства города, каждая площадка имеет своего хозяина, но подрядчик по содержанию следит лишь за порядком и чистотой на территории, а ремонтом не занимается. Для этого необходимо заключать муниципальные контракты на ремонт.

«В результате мы договорились, что в 2021 году будем проводить текущий ремонт и доукомплектацию детских площадок на улице В. Кручины, где сегодня побывали», – сказал Алексей Кузьмин, начальник службы благоустройства ПКГО.

«Всего на Северо-Востоке около 10 игровых и спортивных площадок, нуждающихся в обновлении. Сегодня мы побывали на двух из тех, за которые отвечает муниципалитет, и увидели, что их состояние оставляет желать лучшего. Краевые депутаты готовы отработать вопрос о выделении дополнительных денежных средств на содержание площадок, оказать посильную помощь в их изыскании», – отметил Андрей Стуков.