Новый корпус школы № 33 строят с опережением графика

Строители завершают устройство фундамента будущего здания начальных классов 33-й школы в Петропавловске. Планируется к сентябрю 2022 года здание на 650 учебных мест сдать в эксплуатацию.

Депутаты Заксобрания края Андрей Стуков и Анатолий Кирносенко оценили ход работ на строительстве долгожданного объекта.

«За 30 лет это первое строительство школы в Петропавловске. В 2020 году из краевого бюджета на возведение этого блока направлено почти 77 млн рублей, в следующем году из краевого и федерального бюджетов – более 353 миллионов, а в общей сложности строительство обойдется в 1 млрд 29 млн рублей», – сообщил Андрей Стуков.

Сейчас на территории 33-й школы развернулась большая строительная площадка – за 4 месяца подрядчик провел геодезические и земляные работы, выполнил фундамент первого блока и приступил к заливке фундаментов двух других блоков здания.

«Здание будет состоять из 3 блоков, общая площадь – 22 тысячи квадратных метров. Корпус рассчитан на 650 учеников. Работы ведутся качественно, с опережением графика на два месяца. На площадке в две смены трудятся порядка ста человек. Заканчивается армирование основания третьего блока, далее будет залита монолитная плита», – рассказал Андрей Стуков.

По оценке депутатов, подрядчик взял уверенный темп в работе, привлек в достаточном количестве специалистов-строителей и разнорабочих, финансирование из бюджета осуществляется стабильно. Планируется, что объект сдадут в эксплуатацию к сентябрю 2022 года. И в микрорайоне Дачный будут созданы 650 учебных мест.

Однако Андрей Стуков подчеркнул, что проблема переполненности школ остается актуальной на Северо-Востоке столицы края.

«За 10 лет на Северо-Востоке построено более 1 600 квартир, переселены тысячи людей из аварийного и ветхого жилья, построено три детсада. И есть острая проблема нехватки мест в школах. С 2016 года нами сделано следующее – под учебные классы переоборудованы технические помещения школ 40 и 42. По инициативе депутатов во взаимодействии с администрацией города проведены кадастровые работы и возле территории 40-й школы сформирован земельный участок для дополнительного блока на 500 мест. К сожалению, в плане инвестмероприятий Камчатского края его строительство запланировано на 23-й год. Считаем, что это необходимо сделать раньше, поскольку в микрорайоне продолжается строительство жилья и растет число детей школьного возраста. Мы предлагаем использовать уже готовый проект, разработанный для 39-й гимназии», – сказал Андрей Стуков.

Депутат добавил, что это даст экономию времени и бюджетных средств на проектирование и позволит быстрее приступить к строительству. «Надеемся, что краевой парламент совместно с правительством края найдет решение проблемы и строительство дополнительного корпуса 40-й школы начнется раньше 2023 года», – подытожил Андрей Стуков.