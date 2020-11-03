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Работа выездных бригад в районах края приостановлена

Как сообщил врио министра территориального развития края Сергей ЛЕБЕДЕВ, отменена работа выездных бригад в Олюторском, Тигильском, Соболевском, Пенжинском и Карагинском районах, запланированная на этот год.

Решение принято, чтобы не подвергать опасности заражения коронавирусом жителей северных сел, а также по причине нехватки медиков, которые заняты в лечении больных. Однако работа выездных бригад в населенных пунктах округа и Соболевского района будет обеспечена, как только ситуация стабилизируется.

Выездные бригады социального назначения были созданы в мае 2008 года для оказания государственных услуг жителям отдаленных поселков, где не хватает многих специалистов – от медицины до разрешительной системы. В течение 12 лет бригады почти ежеквартально посещали камчатскую глубинку. До сих пор эта форма оказания госуслуг на отдаленных территориях является исключительно камчатским ноу-хау. Благодаря работе бригад в Корякии впервые за 30 лет удалось провести полномасштабное обследование населения на заболеваемость туберкулезом.

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