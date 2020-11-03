Чиновники пересели на гостакси

29 октября гараж правительства края перешел на работу в режиме государственного такси. Фактически это означает, что основная масса краевых чиновников лишилась персональных служебных автомобилей.

Как пояснил журналистам руководитель аппарата губернатора и правительства региона Сергей Меркулов, одновременно на автомобили установили спутниковую систему ГЛОНАСС. Благодаря умной системе диспетчер будет отслеживать передвижения автомобиля в реальном времени, а у чиновников исчезнет соблазн проехать по личным вопросам в рабочее время. Такси предназначено для служебных поездок, также на нем можно добраться с работы домой.

Всего задействовано 80 автомобилей. Часть автопарка удалось сократить за ненадобностью, других единиц техники вместо отправленных на «пенсию» закуплено не будет, что также обеспечило экономию финансовых средств.

«Каковы результаты? Первое: целевое использование транспорта, то есть только для служебных целей. Второе: это дисциплинирует работу водителей, потому что помимо местоположения автомобиля мы можем отследить, нарушает ли он скоростной режим и правила дорожного движения, а также четко фиксирует пробег», – сказал Сергей Меркулов.

Вызвать служебный автомобиль чиновник может через специально разработанное мобильное приложение, которое практически ничем не отличается от того, в котором можно заказать обычное такси. У каждого водителя есть смартфон, в котором также установлена программа, в которой он получает ближайший заказ. Кроме того, приложение дает возможность оценить поездку: от отзывов зависит премиальная часть зарплаты водителя.

В гостакси трудятся машины различного класса – от седанов до джипов, включая даже отечественный «УАЗ-Патриот». Какая именно машина приедет по тому или иному заказу – всегда непредсказуемо.

Как отметил Сергей Меркулов, с вводом государственного такси водителей перевели на двухсменный рабочий день: первая смена с 8.30 до 17.30, вторая смена с 13.00 до 22.00.

«Перевод на сменную работу позволил снизить напряжение среди водителей, ведь зачастую при прежнем графике служебный автомобиль нужен был допоздна, и водители перерабатывали. Сейчас у них четкий восьмичасовой рабочий день», – добавил Сергей Меркулов.

Перевод гаража в режим такси привел к экономии бюджетных средств как на топливе, так и на запасных частях. Это позволило сократить расходы на автопарк на 2021 год на 6,5 миллиона рублей. Кроме того, идет высвобождение автомобилей, что даст эффект экономии в перспективе.

«Сейчас мы понимаем, что эти автомобили нам не нужны. Ежегодно автопарк обновлялся, сейчас сервис снимает эти потребности», – сказал руководитель аппарата.

На гостакси пересели руководители исполнительных органов власти края (агентств и министерств), аппарата губернатора, Контрольно-счетной палаты, краевого избиркома, аппарата уполномоченных и др. Персональные автомобили остались в распоряжении губернатора, зампредов правительства и других высокопоставленных чиновников.

Сергей Меркулов считает, что этот полезный опыт может быть взят за основу и органами местного самоуправления, в частности администрацией Петропавловска-Камчатского.