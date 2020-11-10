Из жизни необычной лисьей пары

Завершился первый сезон съемок фильма «Камчатка. Рассказ в лисах». Команда проекта семь месяцев наблюдала за лисьей семьей в Кроноцко-Богачевской тундре.

За это время удалось снять историю одной необычной лисьей пары, где самка старше и опытнее самца и доминирует в семье. Задача второго сезона, который планируется начать зимой 2021 года, – провести параллельные съемки двух семей лисиц, разнообразие ландшафтов в районе их обитания.

«В этом году работу усложняло то, что много времени в ущерб съемкам пришлось посвятить предыдущему проекту – фильму «Нерка. Рыба красная». Его продвижением мы занимались прямо с территории Кроноцкого заповедника. В итоге он завоевал десятки наград на кинофестивалях в разных странах, а 3 декабря фильм выйдет в кинотеатрах. Все средства, вырученные от проката киноленты, будут вложены в съемки лисиц», – рассказала Анна Сухова, продюсер проекта «Камчатка. Рассказ в лисах».

Лисицы – достаточно скрытный вид. Они мирятся с присутствием оператора, находящегося на большой дистанции, но нельзя сказать, что ведут себя абсолютно естественно, чувствуя присутствие человека. Чтобы не причинять животным беспокойства, использовалась аппаратура с длиннофокусной оптикой и практически бесшумный квадрокоптер. В следующем сезоне команда фильма будет использовать другую тактику: увидеть настоящее поведение лисиц помогут специальные убежища для ведения съемок – скрадки.

«Мы делаем совсем маленький перерыв в съемках, чтобы не упустить важные периоды в жизни лис. Уже в январе планируем снова быть на территории и хорошо подготовиться к съемкам брачных игр ранней весной. Жизнь зверей в суровый сезон – тоже важная часть фильма. И мы должны быть вместе с лисами», – сообщил Дмитрий Шпиленок, автор проекта.

Главная задача проекта «Камчатка. Рассказ в лисах» – показать, насколько тонки взаимосвязи в дикой природе. Авторы рассчитывают, что документальный фильм вызовет у зрителей яркие эмоции, поможет поселить в их сердцах любовь к дикой природе, вовлечь в природоохранную деятельность.

Проект реализуется при поддержке благотворительного фонда «Красивые дети в красивом мире». Выход фильма «Камчатка. Рассказ в лисах» в прокат запланирован на 2022 год.

Официальный сайт ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник»