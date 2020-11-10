Кто и как возместит ущерб за повреждённый автомобиль?

Сильный ветер, град, ураган – из-за разгула стихии регулярно страдают автолюбители, чьи машины оказываются под поваленными деревьями, рекламными щитами, обломками кровли.

Им предстоит не самая приятная процедура по восстановлению и ремонту машин, но до этого еще нужно понять, кто может быть виновен в произошедшем, есть ли возможность и как возместить нанесенный ущерб.

Если автомобиль застрахован по каско, то компенсировать ущерб в полном объеме будет страховая компания. В договоре должно быть прописано соответствующее положение. Сразу звоните в свою страховую компанию (телефон указан либо в страховом полисе, либо на сайте). Уточните присвоенный обращению номер – это сэкономит вам время при обращениях в дальнейшем.

Правилами каско каждой компании предусмотрен риск повреждения или уничтожения автомобиля в результате стихийных бедствий, однако трактовка данного риска у страховщиков заметно разнится. Некоторые компании четко прописывают возможные события (град, наводнение) и иногда даже их определения, таким образом уточняя перечень страховых случаев; другие используют менее конкретные формулировки, такие как «стихийные бедствия» (без подробного описания используемого понятия), «опасные природные явления», «необычные для данной местности стихийные явления». При этом не у всех компаний входит в покрытие по каско обильный снегопад, проседание грунта, паводок, сильный ливень. Поэтому, покупая страховку на свой автомобиль, уточните соответствующие нюансы.

Однако если повреждена машина владельца, у которого полис ОСАГО, то компания возмещать ущерб не будет, потому что происшествие автоматически становится не страховым случаем.

Далее необходимо разобраться, кому принадлежит тот или иной объект. Если мы говорим о многоквартирном доме, где, скажем, в результате сильного порыва ветра, дождя упала часть кровли, облицовка повредила машину, то имеющиеся материалы, претензии передаются в адрес управляющей организации. Если речь идет о нежилом объекте – то собственнику либо обслуживающей организации. Это же касается заборов, рекламных щитов, баннеров – по принадлежности объектов и конструкций.

Обратите внимание на то, что решением городской думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 26.04.2019 № 170-нд стоянка транспортных средств на расстоянии менее 3 метров от стены многоквартирного дома запрещена. Это означает, что если вы поставили свой автомобиль рядом с домом (менее 3 метров от стены) и на него упала часть облицовки дома, то УК возмещать ущерб не будет на основании нарушенного вами решения № 170-нд. То же самое правило действует и для табличек «Внимание: сход снега», «Внимание: аварийный участок».

Зеленые насаждения – как правило, зона ответственности муниципалитета либо собственника (если оно находится на частной территории). Если дерево, упавшее на машину, стояло на земельном участке, который входит в состав общего имущества (п. 4 ст. 36 Жилищного кодекса РФ), тогда это зона ответственности управляющей организации или ТСЖ.

Сразу после происшествия вызываем на место представителей официальных органов – ГИБДД (если транспорт двигался) или УМВД (если авто было припарковано) – для составления протокола и указания причины.

До приезда представителей официальных органов нельзя изменять обстановку на месте происшествия и лучше все зафиксировать. Это могут быть свидетельские показания, данные камер наблюдения, сделанные пострадавшим фотографии и видео машины с разных ракурсов. Только после подписания протокола и всех вышеперечисленных действий можно передвигать дерево, ветку и автомобиль.