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Камчатка в порядке

На Камчатке в следующем году запустят модернизацию первичного звена здравоохранения

Данная федеральная программа направлена на развитие поликлиник и больниц, ФАПов и амбулаторий в районах – тех учреждений, куда жители приходят на первичный прием к врачам. Модернизация первичного звена поможет улучшить качество медицинской помощи.

Как сообщил губернатор края Владимир Солодов, предварительно на эти цели подтверждено ежегодное финансирование в размере почти 850 миллионов рублей из федерального бюджета. «Мы организуем общественные слушания, по итогам которых будет определено, какие именно расходы войдут в эту программу. Именно с ней будет связана модернизация, капитальный ремонт, строительство и дооснащение в том числе ФАПов и других учреждений по всем районам Камчатского края», – отметил глава региона.

Напомним, Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию РФ, потребовал сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения, так как именно за первичной медико-санитарной помощью люди обращаются чаще всего. В рамках национального проекта «Здравоохранение» на развитие первичного звена здравоохранения в России Президент поручил дополнительно выделить 550 миллиардов рублей. Начало реализации программы в регионах из-за пандемии было перенесено на 1 января 2021 года.

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