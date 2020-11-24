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Камчатка в порядке

Сладкие подарки отправят детям-инвалидам

Сладкие подарки отправят детям-инвалидам

Дети с ограниченными возможностями здоровья во всех районах Камчатки в преддверии Нового года получат сладкие подарки. С такой инициативой выступил глава региона Владимир СОЛОДОВ на совещании по подготовке к новогодним праздникам.

«Из-за коронавируса традиционная Губернаторская елка – праздник, который собирал в Петропавловске-Камчатском ребят, – будет отменена. Но это не повод оставлять их без подарков на Новый год. Поэтому я предлагаю приобрести для детей с ограниченными возможностями здоровья сладкие подарки и отправить их адресатам. Наша задача – сделать так, чтобы к новому году ребята эти подарки получили», – отметил губернатор края Владимир Солодов.

Сегодня в крае зарегистрированы 1 400 детей-инвалидов. По поручению главы региона новогодние подарки будут доставлять на дом через организации социального обслуживания и администрации муниципальных районов. С 16 до 25 декабря все дети должны получить подарки.

Также в регионе социальные выплаты на приобретение новогодних подарков могут получить определенные категории граждан. Выплата предназначена детям до 16 лет из полных и неполных семей, в которых родители являются неработающими инвалидами или неработающими пенсионерами; детям из многодетных семей и из семей, где родители являются безработными. Кроме того, такую выплату получают семьи, в которых воспитывается ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет, инвалиды и одиноко проживающие престарелые граждане.

«Эта выплата предоставляется по заявлению гражданина. Такие заявления в министерстве социального благополучия и семейной политики начали принимать уже с 1 сентября. Выплата составляет 600 рублей для определенных категорий семей с детьми, а также для одиноко проживающих престарелых граждан и инвалидов. В Алеутском районе и в Корякском округе эта сумма несколько выше – 700 рублей. Эта традиционная мера поддержки на приобретение новогодних подарков действует уже не один год», – отметила заместитель председателя правительства края Виктория Сивак.

В прошлом году такую выплату получили 8 257 человек. В этом году планируется оказать поддержку 8 400 камчатцам, при этом 3 431 человек уже получил выплату.

Создать новогоднее настроение поможет конкурс рисунков «Новогодняя Камчатка», в котором сможет принять участие каждый камчатский школьник. Конкурс на новогоднюю тему пройдет во всех школах, победители получат в награду сладкие подарки. Также жюри отберет три самых ярких и талантливых рисунка, которые будут объявлены победителями на региональном уровне. Призами для этих трех ребят станут конструкторы, из которых можно будет сложить карту Камчатского края. А сами рисунки будут использованы в качестве макета для поздравительных открыток главы региона на Губернаторскую елку – 2022. Подробности конкурса будут опубликованы позднее.

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