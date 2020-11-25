В бюджет-2021 заложили средства на лечение камчатцев от COVID-19

В бюджете края на следующий год предусмотрены средства на лекарственное обеспечение и дополнительные выплаты медикам в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Они сохранены в том увеличенном объеме, который был предусмотрен в 2020 году, сообщил губернатор края Владимир Солодов по итогам принятия бюджета депутатами Заксобрания края.

Бюджет остается социально ориентированным, большинство расходов на социальную сферу удалось сохранить. Особое внимание в условиях пандемии уделено здравоохранению.

«Сейчас сложно предугадать, какой объем расходов сложится в следующем году. В этом году мы несколько раз увеличивали объем специально созданного резервного фонда, проводили оптимизацию и выделяли средства на дополнительные выплаты медработникам и приобретение лекарственных препаратов. Такого же принципа мы будем придерживаться в следующем году. Здесь самое главное – оперативность реагирования на конкретно сложившуюся обстановку. Надеемся, что таких значительных расходов не понадобится и пандемию мы все-таки оставим в 2020 году», – сказал губернатор Камчатского края.

Напомним, объем расходов на образование, здравоохранение, социальную сферу, спорт и культуру в следующем году составляет 41,5 миллиарда рублей, или 53 процента от общего объема расходов. Это на 200 миллионов рублей больше, чем в первоначальном бюджете 2020 года.