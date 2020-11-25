Первая партия бесплатных препаратов для лечения COVID-19 поступила на Камчатку

Лекарственные препараты будут выдаваться пациентам, которые проходят лечение дома, а не в стационарах, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

«Камчатский край получил 11 миллионов 700 тысяч рублей, на которые и приобретаются данные препараты. Они предназначены для амбулаторных больных. Первая партия лекарств уже поступила в регион, продолжается работа по закупке следующих партий», – сообщила референт отдела лекарственного обеспечения министерства здравоохранения края Светлана Алиферова.

Сейчас антибиотики и противовирусные препараты выдаются медицинским учреждениям. «Препараты для лечения больных коронавирусной инфекцией поступают на наш склад. Мы приняли «Коронавир», «Амоксиклав», «Азитромицин», «Гидроксихлорохин», «Гриппферон» и «Эликвис». Еще в четверг начали выдавать их лечебным учреждениям», – рассказала директор ГУП «Камчатфармация» Екатерина Колганова.

В краевом минздраве подчеркнули, что препараты назначает только лечащий врач, затем волонтер-медик получает их по рецепту в аптеке и доставляет на дом пациенту.

На минувшей неделе на помощь медучреждениям края пришли около 100 волонтеров и студентов Камчатского медицинского колледжа. Кроме работы в кол-центрах молодые люди доставляют больным и пожилым гражданам лекарства и продукты первой необходимости.

Напомним, в конце октября Правительством РФ было выделено более 5,04 млрд рублей регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусом. Такое распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин. Речь шла о пациентах, которые лечатся на дому под наблюдением врачей. Им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты должны теперь выдаваться бесплатно по рецепту лечащего врача. Деньги на эти цели были направлены из резервного фонда Правительства РФ. Камчатский край получил на обеспечение лекарственными средствами 11 миллионов 700 тысяч рублей.