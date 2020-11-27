360 камчатских семей переедут в новые квартиры в этом году

Строительство четырех многоквартирных домов завершено в Елизове и Петропавловске-Камчатском

В четверг губернатор края посетил два новых дома на улице Спортивной в Елизове.

Финансирование строительства велось по программе «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации». Денег у региона на завершение работ не хватало, и Владимир Солодов обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой не дать превратить строительство в очередной долгострой.

«В этом году мы получили очень серьезную поддержку по ускорению строительства благодаря личной поддержке председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина. После его визита краю были выделены дополнительные средства, которые позволят четыре дома ввести в эксплуатацию в ближайшее время. Мы рассчитываем уже в декабре заселить туда новых жильцов», – сказал Владимир Солодов.

В ближайшее время министерством строительства будет получено разрешение на ввод в эксплуатацию, и до конца года министерство имущественных и земельных отношений передаст дома в муниципальную собственность Елизовского городского поселения.

«Затем администрация города Елизово распределит квартиры среди очередников, люди получат документы и ключи от квартир», – рассказал министр строительства и жилищной политики Андрей Дегодьев.

Как отметил Владимир Солодов, это не единственные дома, в которых уже в ближайшее время получат квартиры очередники. Процедуру оформления сейчас проходят еще два дома по улице Карбышева в Петропавловске-Камчатском. В общей сложности в комфортное и благоустроенное жилье переедут 360 семей – 90 в Елизове и 270 в краевой столице.

