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Жить, учиться, побеждать: на Камчатке завершился Национальный чемпионат «Абилимпикс-2020»

Жить, учиться, побеждать: на Камчатке завершился Национальный чемпионат «Абилимпикс-2020»

Камчатские школьники, студенты и специалисты показали свое мастерство по 8 компетенциям, став участниками VI Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»

Чемпионат в этом году по всей стране проходит в очно-дистанционном формате с 23 по 29 ноября. В Камчатском крае соревнования по всем заявленным компетенциям уже завершены.

«В день старта "Абилимпикса" среди камчатских студентов состоялись соревнования по компетенциям "Медицинский и социальный уход", "Малярное дело", "Резьба по дереву", "Предпринимательство". 25 ноября в компетенции "Преподавание в начальных классах" в категории "Школьник" выступил единственный участник. 26 ноября состязания продолжили участники категории "Специалисты" по компетенциям "Вязание крючком", "Бисероплетение", "Экономика и бухгалтерский учет". Было запланировано участие по компетенции "Ландшафтный дизайн", но из-за того, что она малочисленная, соревнования в этом направлении были сняты», — рассказали в министерстве образования края.

Для проведения чемпионата задействовано пять конкурсных площадок: на базе Камчатских педагогического и медицинского колледжей, сельскохозяйственного техникума, промышленного и индустриального техникумов.

«На всех площадках были оборудованы рабочие места и установлены камеры с подключением онлайн-трансляции в Центр координации главных экспертов и Центр управления соревнованиями. Во время состязаний все участники соблюдали социальную дистанцию и масочный режим», — рассказала Антонина Подгорная, директор Камчатского педагогического колледжа.

Итоги VI Национального чемпионата «Абилимпикс» подведут 29 ноября. Победителей и призеров назовут на церемонии закрытия, которая будет вестись на сайте Национального центра и в социальных сетях в 10:00 по московскому времени.

«Абилимпикс» — международное некоммерческое движение, зародившееся в Японии и развивающееся в мире с 1971 года. Название движения происходит от англ. “Olympics of Abilities”, что в переводе означает «Олимпиада возможностей».

«Абилимпикс» позволяет людям с ограниченными возможностями показать свои навыки, профессиональное мастерство и сделать первые шаги в карьере.

Национальный чемпионат является одним из проектов платформы «Россия — страна возможностей» и реализуется в рамках национального проекта «Образование».

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