«Школа защитников природы» на Камчатке приняла первых слушателей
Пилотная смена «Школы защитников природы» запущена на Камчатке. Учиться по направлению «Эковолонтёр» начали 26 камчатцев — жители посёлков Озерновский, Никольское, Пионерский, Козыревск и Тымлат, Петропавловска-Камчатского и Вилючинска.
Базируется Школа в посёлке Озерновский, жители которого будут проходить обучение очно.
Открытие смены прошло в онлайн-формате на платформе Zoom. К учащимся первого потока «Школы защитников природы» обратился губернатор края Владимир Солодов.
«Сегодня мы запускаем новый для Камчатки и для России проект. Он родился спонтанно во время визита на полуостров полпреда Юрия Трутнева: мы вместе с Петром Шпиленком (директором Кроноцкого заповедника – ред.) обсуждали нехватку людей в заповеднике и в целом в природоохранной системе. В ходе диалога постепенно пришли к этой идее. В основу легли принципы того, что каждый человек может стать защитником природы, что мы должны не только повышать профессионализм инструкторов и работников заповедников, гидов и волонтёров, но и обучать местных жителей осторожному, трепетному отношению к природе. Сохранить природу Камчатки — это наша общая задача. Уверен, что мы сможем эффективно её решать, и Школа защитников природы станет для вас ступенькой в собственном развитии и в осознании своей ответственности за окружающий нас мир», — сказал глава региона.
Обучение для студентов Школы защитников природы продлится три недели, в течение которых они познакомятся с тремя блоками: природоохранным, информационно-краеведческим и социально-экономическим. Лекции будут посвящены вулканологии, экотуризму, обращению с отходами, основам заповедного дела, правилам поведения при встрече с хищниками, биоразнообразию Камчатки. Преподавателями и кураторами курса выступят ведущие российские эксперты в сфере охраны природы, туризма и экологического просвещения.
Кроме того, во время обучения студенты разработают собственные проекты в сфере экотуризма и защиты природы, которые представят на закрытии первого потока 16 декабря.
Участники курса, успешно закончившие трёхнедельную программу, получат поддержку в продолжение своей проектной деятельности, возможность бесплатно обучаться на профессиональных программах Школы по направлениям «Гид-экскурсовод», «Инспектор ООПТ», а значит — шанс получить новую профессию и содействие в трудоустройстве. Также при желании принять участие в волонтёрских программах особо охраняемых природных территорий Камчатского края выпускники курса получат приоритет перед остальными претендентами на волонтёрские вакансии.
Добавим, всего в этом году на участие в проекте «Школа защитников природы» поступило 73 заявки. В будущем планируется вывести работу «Школы защитников природы» на всероссийский уровень.
В понедельник, 30 ноября, запущена вторая смена, которая будет проходить очно для инспекторов ООПТ.
Напомним, во время рабочего визита на Камчатку летом 2020 года вице-премьер РФ Юрий Трутнев поддержал идею проекта «Школа защитников природы». Затем проект был представлен председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, по поручению которого для запуска Школы было выделено дополнительное федеральное финансирование.
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