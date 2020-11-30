Социальные проекты года: танцуем, учимся, лепим из глины, гоняем на пенсии на роликах

На Камчатке определили победителей конкурса «Лучший социальный проект года». Церемония награждения прошла в минувшую пятницу во Дворце молодёжи.

От имени губернатора края номинантов поздравил и вручил им заслуженные награды врио министра инвестиций, промышленности и предпринимательства Сергей Названов.

«В 2019 году статус социального предпринимателя был закреплён официально. В этом году на Камчатке уже 41 предприниматель вошёл в этот реестр. Между тем у нас социальных предпринимателей гораздо больше. Думаю, их количество от года к году будет только расти, учитывая то, что и на федеральном, и на региональном уровне им предоставляются значительные меры поддержки», — сказал Сергей Названов.

Он также добавил, что в следующем году по решению правительства РФ показатель по количеству социальных предпринимателей в регионе будет включён в национальный проект, а также будет увеличено финансирование на прямые меры поддержки — порядка 30 миллионов рублей планируют выделить краю.

«Считаю, что это будет хорошим подспорьем в вашей работе и инициативах, — добавил Сергей Названов. — Сегодня очень рад видеть новые проекты участников предыдущих конкурсов. Видно, что вы не стоите на месте, развиваетесь, привносите новые идеи и успешно их реализуете».

Всего для участия в конкурсе в 2020 году была подана 31 заявка. Победу одержали восемь конкурсантов, которые представят Камчатский край на федеральном этапе конкурса:

– в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального обслуживания» — индивидуальный предприниматель Владимир Борисов с проектом «Серебряный возраст. Пенсионер на роликах»;

– в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере дополнительного образования и воспитания детей» — Екатерина Клименко (ООО «ФАБУ») с проектом Монтессори-центр «Факультет будущего»;

– в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в культурно-просветительской сфере» — индивидуальный предприниматель Андрей Сюсюкайлов с проектом «Студия праздников «Страна чудес»;

– в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта» — индивидуальный предприниматель Василий Прочанкин с проектом «Центр танца «Energy»;

– в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального туризма» — Александр Мещанкин (ООО Клуб путешественников «Росомаха») с проектом «Социальный туризм 1+1»;

– в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере разработки технических средств реабилитации и IT технологий, направленных на решение социальных проблем общества» — индивидуальный предприниматель Александр Кислинский с проектом «Поиск и уход за захоронениями»;

– в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении» — индивидуальный предприниматель Ольга Самойлова с проектом «Камчатка — Земля легенд»;

– в номинации «Лучший социальный проект некоммерческой организации в сфере социального обслуживания» — Лилия Питерская с проектом «Шаг вперед».

Сами победители, делясь впечатлениями, отметили, что не ожидали таких результатов, потому что конкуренция была высокой.

«Занимаемся мы танцами с детьми от 3 до 16 лет. Мне очень радостно, что мой проект был оценён бизнес-сообществом, — поделился Василий Прочанкин. — По словам родителей, которые приводят на занятия своих детей, танцы очень помогают в интеграции детей в обществе. Сейчас мы зачастую сталкиваемся с отсутствием социализации и с погружением в социальные сети. Например, новички перед занятиями совершенно не разговаривают друг с другом, не отрываются от телефона. Спустя какое-то время они начинают общаться, это видно уже через 1,5-2 месяца. Кроме того, сочетание дела, которое им нравится, с возможность погрузиться в какой-то степени во взрослую жизнь, где есть конкуренция, необходимость работать над собой и своими навыками, помогут им в дальнейшем привыкнуть к труду и стать успешным в жизни».

«Мой проект “Камчатка — Земля легенд” состоит из двух частей. Первая — это взаимодействие с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Я обучаю их работе с глиной, чтобы можно было делать какие-то интересные изделия. Через общение с природным материалом удаётся снимать стресс, спазматику — это очень хороший терапевтический инструмент. Вторая часть — это реконструкция посуды, глиняной утвари, которая была в обиходе у местного населения. Я стараюсь восстановить традицию работать с глиной, ведь это очень важная часть исторического наследия нашего края», — сказала Ольга Самойлова.

Напомним, всероссийский конкурс проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года» реализуется Российским государственным социальным университетом при поддержке министерства экономического развития с 2015 года и является одним из флагманских проектов президентской платформы АНО «Россия – страна возможностей». За 5 лет реализации проекта участие в нём приняли более 3 500 проектов из всех регионов России. Региональный этап конкурса проводится в Камчатском крае уже в третий раз.