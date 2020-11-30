 
В Петропавловске-Камчатском 14:29, 30 Ноября, понедельник
ночью -6°C
днем -2°C
ветер 2,5 м/с
Завтра 01 Декабря
-14 ... -3°C
ветер 2,5 м/с
Камчатка в порядке

Ирина ЯРОВАЯ организовала поставку на Камчатку лекарств для лечения больных коронавирусной инфекцией

Ирина ЯРОВАЯ организовала поставку на Камчатку лекарств для лечения больных коронавирусной инфекцией

В субботу утром нашему депутату поступило обращение с Камчатки, и в этот же день она решила вопрос и рейсом Аэрофлота первая партия препарата Актемры была отправлена в регион.

В воскресенье этот жизненно важный препарат, необходимый для пациентов интенсивной терапии, прибыл на полуостров и использован для лечения.

Кроме того, для помощи камчатским врачам вице-спикер Госудумы РФ Ирина Яровая организовала телеконсультацию со специалистами первого медицинского Московского института.

И в первую волну пандемии Ирина Яровая оказала большую помощь региону, что стало переломным моментом в организации лечения больных ковидом.

Сейчас, во вторую волну пандемии, с просьбой оказать содействие в поставке целого ряда наименований лекарств к депутату Госдумы обратилось руководство Минздрава Камчатского края.

Сегодня очень высок спрос регионов страны на закупку противоковидных препаратов. Ирина Яровая напрямую договорилась с двумя крупнейшими российскими производителями медикаментов, которые во внеочередном порядке выделили препараты из собственных резервов, и уже в течение этой недели лекарства с долгосрочным запасом поступят на Камчатку. Все лекарства будут распределены по ковидным госпиталям края.

коронавирус
18

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Новости ИА Камчатка
Подробности Власть Коммуналка Земляки Образование Большая рыбалка Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых