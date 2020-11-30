Ирина ЯРОВАЯ организовала поставку на Камчатку лекарств для лечения больных коронавирусной инфекцией

В субботу утром нашему депутату поступило обращение с Камчатки, и в этот же день она решила вопрос и рейсом Аэрофлота первая партия препарата Актемры была отправлена в регион.

В воскресенье этот жизненно важный препарат, необходимый для пациентов интенсивной терапии, прибыл на полуостров и использован для лечения.

Кроме того, для помощи камчатским врачам вице-спикер Госудумы РФ Ирина Яровая организовала телеконсультацию со специалистами первого медицинского Московского института.

И в первую волну пандемии Ирина Яровая оказала большую помощь региону, что стало переломным моментом в организации лечения больных ковидом.

Сейчас, во вторую волну пандемии, с просьбой оказать содействие в поставке целого ряда наименований лекарств к депутату Госдумы обратилось руководство Минздрава Камчатского края.

Сегодня очень высок спрос регионов страны на закупку противоковидных препаратов. Ирина Яровая напрямую договорилась с двумя крупнейшими российскими производителями медикаментов, которые во внеочередном порядке выделили препараты из собственных резервов, и уже в течение этой недели лекарства с долгосрочным запасом поступят на Камчатку. Все лекарства будут распределены по ковидным госпиталям края.