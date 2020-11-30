В колонию-поселение на полтора года – за нетрезвую езду

Прокуратура Петропавловска-Камчатского поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 49 — летнего жителя краевой столицы.

Судом он признан виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ).

В рамках рассмотрения уголовного дела установлено, что осужденный в период с сентября 2018 года до января 2020 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, трижды управлял автомобилем по улицам Петропавловска – Камчатского, при этом будучи ранее привлеченным судом к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Признав подсудимого виновным, суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии – поселении.

Приговор в законную силу не вступил.

Елизавета ДЕНИСЮК, старший помощник прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению