Опасно: толщина льда на водоемах вблизи Петропавловска до сих пор незначительна!

Сотрудники ГИМС в ходе акции «Безопасный лед» провели замеры толщины льда на водоемах, расположенных в окрестностях краевой столицы.

В связи с постоянными скачками температуры воздуха от минусовых до плюсовых значений лёд на водоёмах замерз неравномерно, его максимальная толщина — всего 20 сантиметров. Как пояснил инспектор ГИМС Михаил Квартальнов, этого достаточно для безопасного нахождения на льду одного-двух человек, для группы уже возникает угроза проломления ледового покрытия, а выезд на такой лёд автомобиля просто недопустим.

Во время профилактического рейда специалисты рассказали находящимся на льду водоёмов гражданам о правилах безопасного поведения.

Спасатели в очередной раз напоминают, что на территории Камчатского края выезд на лёд автотранспортных средств разрешён исключительно в местах, специально оборудованных под ледовые переправы, а также призывают не игнорировать предупреждающие аншлаги, информирующие о запрете выхода людей на лёд.

В акции «Безопасный лед» принимают участие не только сотрудники МЧС России, но и представители местных администраций и правоохранительных органов. Комплекс мер направлен на обеспечение правопорядка на водных акваториях полуострова. Должностные лица патрулируют возможные места выхода людей на лёд и зимней рыбалки. Также устанавливаются дополнительные предупреждающие аншлаги и распространяются памятки с правилами поведения на водных объектах в период становления льда.

Спасатели напоминают правила поведения на льду:

Нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь).

При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, надо перед спуском на лед очень внимательно осмотреться и наметить предстоящий маршрут.

Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара поленом или лыжной палкой покажется хоть немного воды, — это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по своему же следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин.

При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5-6 метров).

Замерзшую реку (озеро) лучше переходить на лыжах, при этом крепления лыж нужно расстегнуть, чтобы при необходимости быстро их сбросить; лыжные палки держать в руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае опасности сразу их отбросить.

Особенно осторожным нужно быть в местах, покрытых толстым слоем снега, в местах быстрого течения и выхода родников, вблизи выступающих над поверхностью кустов, осоки, травы, в местах впадения в водоемы ручьев, сброса вод промышленных предприятий.

Если есть рюкзак, необходимо повесить его на одно плечо, что позволит легко освободиться от груза в случае, если лед провалится.

При рыбной ловле на льду рекомендуется делать лунки на расстоянии не менее 5-6 метров одна от другой.

Чтобы избежать беды, у рыбака должны быть спасательный жилет или нагрудник, а также веревка — 15-20 м длиной с петлей на одном конце и грузом 400-500 г на другом.

Если ситуация несёт угрозу вашей жизни или жизни окружающих необходимо звонить на номер службы спасения: со стационарных телефонов — «01», с мобильных — «101». Единый номер всех экстренных служб — «112», по нему можно звонить бесплатно и круглосуточно с любого устройства мобильной связи, стационарного или спутникового телефона. Вызов возможен из любой точки Камчатского края, где есть охват операторов сотовой связи. Если вы планируете выезд в труднодоступные места, имейте при себе спутниковый телефон, набор осуществляется через «+112».

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Камчатскому краю