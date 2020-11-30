Лекарства задержались, но прибудут

Камчатцы, которые лечатся от коронавируса на дому, сообщают в соцсетях о проблемах с доставкой бесплатных лекарств и об отсутствии таких препаратов в аптеках. На этой ситуации заострил внимание губернатор края Владимир СОЛОДОВ на оперативном совещании правительства края в понедельник, 30 ноября.

Напомним, Камчатка получила 11 миллионов 700 тысяч рублей на приобретение медикаментов для амбулаторных больных. Первая партия лекарственных средств – «Коронавир», «Амоксиклав», «Азитромицин», «Гидроксихлорохин», «Гриппферон» и «Эликвис» – поступила в регион 23 ноября и была оперативно распределена по поликлиникам. В краевом минздраве подчеркнули, что препараты назначает только лечащий врач, затем волонтер-медик получает их по рецепту в аптеке и доставляет на дом пациенту. Кроме того, на минувшей неделе на помощь медучреждениям края пришли около 100 волонтеров и студентов Камчатского медицинского колледжа. Помимо работы в кол-центрах молодые люди заняты доставкой больным и пожилым гражданам лекарств и продуктов первой необходимости.

30 ноября на оперативном совещании правительства края глава регионального минздрава Андрей Кузьмин сообщил, что начал выдаваться также и «Арбидол».

Но многие амбулаторные больные в соцсетях сообщают, что не дождались лекарств и спустя неделю.

«Сколько амбулаторных больных на сегодня должны получить бесплатные лекарства в соответствии с прописанной схемой лечения, сколько из них уже получили? Скольким людям еще необходимо обеспечить доставку? Мы говорили о том, что в течение 24 часов после визита врача лекарства были доступны всем с учетом дефицита их в аптеках», – обратился губернатор на оперативном совещании к министру здравоохранения края.

Глава минздрава Камчатки сообщил, что из 1 357 амбулаторных больных лекарственные средства в течение предыдущих трех дней получили 906 человек. Сложная ситуация с доставкой препаратов, по словам министра, на прошлой неделе была в поликлиниках Петропавловска № 1 и 3, однако, по его словам, работа налажена.

Накануне в прямом эфире на своей странице в «Инстаграм» губернатор Владимир Солодов проинформировал о том, как планируется решить проблему дефицита лекарств в аптеках.

«Проблемы с лекарствами точно есть, к сожалению. Мы приняли решение закупать централизованно на нашу государственную аптеку «Камчатфармации» и распределять по коммерческим, поскольку они самостоятельно не справляются», – сказал глава региона.

В субботу, 28 ноября, губернатор Камчатки сам поучаствовал в развозе и раздаче медикаментов из списка рекомендованных Минздравом РФ в качестве волонтера.

В Камчатском крае работает горячая линия по коронавирусу. В будни с 9.00 до 17.00 заболевших просят звонить по тел. 20-12-16, в выходные и нерабочее время – 22-05-18 или 112.