Маски, спорт без зрителей, самоизоляция для пожилых

Вплоть до 10 января нового года на Камчатке будет действовать масочный режим, продлен и период оформления дополнительных листков нетрудоспособности для камчатцев старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

Об этом говорится в постановлении о продлении режима ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции, подписанном губернатором края. В список мер входят режим самоизоляции для жителей края в возрасте 65 лет и старше (кроме медиков), требование ношения масок в общественных местах и транспорте, запрет на проведение массовых мероприятий.

В документе отдельно оговаривается, что в крае все физкультурные и спортивные мероприятия до 10 января проводятся без зрителей. Участников состязаний при их проведении на открытом воздухе должно быть не больше 50, а в закрытых помещениях – не более 30 спортсменов. Спортивным организациям рекомендовано перевести воспитанников, занимающихся на спортивно-оздоровительных этапах, а также на этапах начальной подготовки, на дистанционные тренировки.

Кроме того, краевому агентству записей актов гражданского состояния предписано проводить свадьбы с количеством участников, не превышающим 12.