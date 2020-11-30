«Нерка. Рыба красная»: документальный фильм выходит в российский прокат 3 декабря

Фильм Дмитрия ШПИЛЕНКА и Владислава ГРИШИНА о важности сохранения популяции дикого лосося на Камчатке выходит в широкий прокат. Об этом в ходе еженедельного оперативного совещания сообщил губернатор края Владимир СОЛОДОВ.

«Документальный фильм про Камчатку получил уже 63 награды, включая международные. Фильм выходит в прокат, в том числе на территории Камчатского края, 3 декабря. Считаю это важным событием для продвижения природы края, нашей экологии, экологического туризма и тех принципов, которые мы закладываем в нашу стратегию баланса между хрупкой природой и экономикой», — подчеркнул глава региона.

Добавим, картина повествует о том, как зависит экосистема Курильского озера, расположенного на территории Южно-Камчатского заказника, от обитания дикого лосося. Нерка даёт жизнь крупнейшей в мире охраняемой популяции бурых медведей, белоплечим орланам и другим рыбоядным представителям фауны, служит питательной средой для сотен видов растений, от неё зависит благополучие жителей рыбацких посёлков и экономики всего Камчатского края.

Режиссер и оператор фильма — Дмитрий Шпиленок. Мировая премьера фильма прошла в США в марте 2020 года. Картина была отобрана для участия в 120 фестивалях в 33 странах.