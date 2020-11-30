Владимир СОЛОДОВ: роста тарифов ЖКХ для камчатцев в 2021 году быть не должно

На еженедельном оперативном совещании глава региона отметил важность сдерживания роста цен на жилищно-коммунальные услуги для населения, а также поручил провести анализ динамики цен на бензин и дизтопливо на Камчатке в сравнении с другими субъектами ДФО.

Тарифы на коммунальные услуги формируются с учётом утверждённого правительством РФ предельного индекса роста. Начиная с 2016 года, в целях социальной защиты и повышения качества жизни населения правительством Камчатского края принимаются меры по ограничению и сдерживанию роста отпускных тарифов для конечных потребителей.

Владимир Солодов отметил, что тарифное регулирование является важной темой, которую нужно держать на постоянном контроле.

«Сфера тарифообразования очень сложна, и ежегодно устанавливается больше тысячи тарифных решений. Часть из них могут идти с повышением, часть — с понижением. Это нормальная история. Мы добиваемся сдерживания тарифов внутри системы путём балансирования, выделения разного рода субсидий, перекрёстного финансирования и так далее. Для отдельных категорий предпринимателей в ряде случаев по некоторым тарифам может наблюдаться незначительный рост. Хотя с этим мы также боремся. Но роста тарифов на ЖКХ для жителей в 2021 году быть не должно», — подчеркнул Владимир Солодов.

Кроме того, глава региона дал поручение Региональной службе по тарифам и ценам региона готовить регулярный обзор цен на бензин разных марок и дизельное топливо по Камчатскому краю и иным субъектам ДФО. По его словам, это необходимо для отслеживания динамики.

«У нас ограничены возможности влияния на поставщиков топлива. Есть эффект ползучего роста, мы не всегда можем его купировать. Тем не менее, это зона, которую однозначно нужно держать на контроле и где следует вести постоянный мониторинг. Поэтому нужно в еженедельном режиме делать ретроспективный срез цен на бензин и дизтопливо за год по субъектам ДФО в сравнении с Камчаткой», — добавил глава региона.

Напомним, «ННК-Камчатнефтепродукт» занимает доминирующее положение на региональном рынке автомобильного топлива. На полуострове компании принадлежит около 30% автозаправок. «ННК-Камчатнефтепродукт» также является крупнейшим оптовым поставщиком нефтепродуктов на Камчатку.