Семейный бизнес: организация незаконной миграции и мошенничество

Полиция на Камчатке завершила расследование уголовного дела в отношении членов семьи из четырех человек, занимавшихся организацией нелегальной миграции на Камчатке, и обнародовала подробности дела.

Напомним, прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу четырех жителей Петропавловска-Камчатского, которым инкриминируются п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, совершенная организованной группой», ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в России» и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере».

Как сообщает пресс-служба УМВД по Камчатскому краю, 39-летняя жительница Петропавловска организовала предприятие, предоставляющее услуги по оформлению документов для иностранных граждан. В документы вносились заведомо недостоверные сведения, из-за чего пребывание иностранных граждан на территории Камчатского края становилось незаконным. Клиенты предприятия находились в неведении о своем положении. За сбор пакета документов предприниматели брали с иностранных граждан от трех до девяти тысяч рублей.

К преступной деятельности женщина привлекла свою 61-летнюю мать, 32-летнюю сестру и 59-летнего сожителя. Они работали с иностранцами: консультировали, принимали документы, выдавали готовые пакеты документов. В ряде случаев члены преступной группы выступали в качестве принимающей стороны и вносили в бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина заведомо ложные сведения относительно адреса фактического проживания, то есть прописывали в различных жилых помещениях иностранцев.

Согласно материалам следствия, за время преступной деятельности злоумышленники организовали незаконное пребывание 151 иностранного гражданина на территории Камчатского края.

Кроме того, мать и дочь обвиняются в мошенничестве. По версии следствия, женщины, без уведомления других участников преступной группы, оформляли фиктивные чеки об оплате фиксированного налога за патент на осуществление трудовой деятельности иностранным гражданином, которые предоставляли своим клиентам. Фактически в бюджет Камчатского края злоумышленники деньги не перечисляли, полученные средства, тратили по своему усмотрению. Таким образом они похитили более одного миллиона рублей.

«По уголовному делу проведено значительное количество следственных и процессуальных действий, направленных на сбор доказательств. Назначено и проведено более 50 криминалистических судебных экспертиз, в том числе почерковедческие, компьютерные, технико-криминалистические, допрошены более 200 свидетелей. Материалы уголовного дела составили 115 томов», — сообщили в полиции.