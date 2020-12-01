Как школьники со всей страны развивали туризм на Камчатке

Кейс «Развитие туризма на Камчатке» решали школьники на Всероссийском кейс-чемпионате по экономике и предпринимательству

В конкурсе приняли участие 460 команд со всей страны. В финал чемпионата вышли 40 команд, в суперфинале остались шесть из них.

За призовые места суперфинала боролись команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Орла, Иваново, Пензы. Каждая команда из 4 школьников 9-11 классов ранее успешно прошла региональные этапы. В составе кейса школьникам была предложена тема «Развитие туризма на Камчатке».

По случаю этого события Владимир Солодов записал для суперфиналистов видеообращение, в котором пожелал участникам победы и рассказал о важности развития туризма в регионе.

Свои кейсы ребята представляли на суд квалифицированных экспертов. В составе жюри от Камчатки были: министр туризма края Наталья Максименко, врио заместителя председателя правительства края Дмитрий Коростелёв, советник губернатора по развитию сферы туризма Екатерина Емец. Суперфиналистов оценивал полномочный представитель губернатора края в Москве Сергей Жуков.

Первое место заняла команда "Четыре стихии" из Москвы. Также было два вторых места и три третьих. Специальным призом от Камчатского края отмечена команда "Чёрный феникс" из Санкт-Петербурга.

Сергей Жуков вручил победителям призы от Камчатки.

Наша справка:

Инициатором проведения и генеральным партнером кейс-чемпионата выступило министерство экономического развития России. Организатором конкурса стала Высшая школа экономики, а генеральным партнером от бизнес-сообщества — Международная консалтинговая компания McKinsey&Company – лидер в решении задач стратегического управления.