Знай наших: камчатский школьник завоевал «бронзу» в Национальном чемпионате «Абилимпикс»

Сергей ГАНОВ, девятиклассник школы №43 Петропавловска, получил бронзовую медаль чемпионата в компетенции «Преподавание в начальных классах».

Итоги VI Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» подвели в Москве, рассказали в министерстве образования края.

В соревнованиях приняли участие более двух тысяч человек, которые представили 81 регион России. Команда Камчатского края принимала участие в 8 компетенциях: «Медицинский и социальный уход», «Малярное дело», «Резьба по дереву», «Предпринимательство», «Преподавание в начальных классах», «Вязание крючком», «Бисероплетение» и «Экономика и бухгалтерский учет».

Самыми популярными на чемпионате стали три направления – «Обработка текста», «Швея» и «Поварское дело».

Чемпионат «Абилимпикс» в этом году впервые прошел в очно-дистанционном формате. Организаторы отметили, что, несмотря на непростые условия, конкурс прошёл на высоком уровне, и аналогов прошедшего чемпионата в мире не было: зарубежные национальные чемпионаты либо сократили количество участников, либо были отменены.

«В нашем регионе восемь площадок были организованы очень достойно, рабочие места соответствовали всем критериям, были оборудованы камерами, которые вели онлайн-трансляцию. Эксперты, оценивающие работу конкурсантов, находились в разных регионах. Под надзором камер видеонаблюдения и экспертов нашему камчатскому школьнику удалось показать достойный результат», – отметил руководитель движения «Абилимпикс» в крае Андрей Волков.

Напомним, Камчатка включилась в движение «Абилимпикс» в 2018 году. В Национальном чемпионате команда региона принимает участие в третий раз и каждый год завоевывает медали. Так, по итогам участия в IV Национальном чемпионате «Абилимпикс» студент Камчатского сельскохозяйственного техникума Георгий Чечулин занял 2 место в компетенции «Ландшафтный дизайн». А в прошлом году учитель елизовской школы № 3 Марина Анищенко завоевала «бронзу» по компетенции «Учитель начальных классов».