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Проблемы с больничным по коронавирусу: постановления не будет!

Проблемы с больничным по коронавирусу: постановления не будет!

Никаких документов от Роспотребнадзора для оформления больничного по ковид-19 не требуется

Больные с подтвержденным результатом тестирования на коронавирусную инфекцию и контактные с ними лица нередко не могут добиться от поликлиники открытия больничного листа. Подобные жалобы поступали и на личную страницу в Инстаграм губернатора края Владимира Солодова.

Камчатцы пишут о том, что врачи не приходят на дом по вызову и не выписывают больничный, а по телефону в поликлинике ссылаются на необходимость дождаться некоего постановления Роспотребнадзора.

«Никаких постановлений Роспотребнадзора ждать не нужно, — прокомментировала ситуацию руководитель управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю Яна Господарик. — Внесены изменения в основные санитарные правила профилактики ковид-инфекции, в соответствии с которыми органы Роспотребнадзора при получении положительных результатов тестирования на коронавирус просто уведомляют больных и контактных лиц о необходимости соблюдения режима изоляции. С больными работают медики. Постановление Роспотребнадзора никогда и не являлось основанием для больничного листа, потому что больничный открывает врач на основании результатов лабораторного исследования больного (если речь идет о коронавирусе – ред.), обязан назначить лечение и динамично за ним наблюдать».

Напомним, что контактные с больным ковид-19 лица также в течение 14 дней должны находиться на самоизоляции и имеют право при необходимости получить больничный лист. Это право распространяется на всех за исключением официально работающих в дистанционном режиме. Выписка контактных лиц, у которых не проявились клинические симптомы в течение всего периода медицинского наблюдения, производится по истечении 14 календарных дней со дня последнего контакта с больным ковид-19 без проведения лабораторного исследования на коронавирус. Тестирование проходят только те лица, у которых выявлены схожие с ковид-19 симптомы.

На 1 декабря на Камчатке за сутки коронавирусная инфекция подтверждена еще у 75 человек. За сутки больницы Камчатки приняли еще 68 пациентов с ковидом, количество госпитализированных достигло 524. Из них 312 больны ковидной пневмонией. В крае развернуто 680 «ковидных» коек, из них свободны 156 (с учетом коек долечивания).

С симптомами новой коронавирусной инфекции в крае умерли около 100 человек. Именно от ковид-18, по официальным данным, погибли 75 человек. Эти данные не обновлялись как минимум несколько недель.

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