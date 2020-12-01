С острова Беринга вывезли первую партию опасных отходов

30 ноября в Петропавловске-Камчатском на утилизацию были переданы опасные отходы. Всего жители села Никольского сдали в пункты приёма, организованные заповедником «Командорский», 40 отработанных шин, более 20 отработанных картриджей и более 1000 отработанных батареек и аккумуляторов.

Это исторический момент, потому что организация раздельного сбора отходов на заповедных Командорах в условиях актуальной Территориальной схемы по обращению с отходами в Камчатском крае может служить рабочей моделью и для других ООПТ.

В ближайшее время отходы отправятся на утилизацию в г. Артём (Приморский край), поскольку на Камчатке по-прежнему нет лицензированных предприятий, отвечающих всем экологическим стандартам.

Администрация заповедника «Командорский» подписала соглашение о сотрудничестве с компанией «ЭкоСтар Технолоджи» по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности в рамках реализации проекта «Зеленые Командоры». Подписанное соглашение дает возможность вывозить с Командорских островов отработанные газоразрядные лампы, машинные масла, различные ёмкости из-под токсических веществ, электрооборудование, просроченные медицинские препараты, макулатуру и прочее — больше 2000 наименований от строительного до частично коммунального мусора. Уже это значительно разгрузит полигон.

На острове Беринга будет сожжено на 40 шин меньше, а значит, воздух останется чище, люди — здоровее. Доказано, что при контакте с огнём из покрышек выделяются вредные вещества, среди которых— диоксины, тяжёлые металлы и смертельный газ фосген.

На следующем этапе программы администрация заповедника планирует акцентировать внимание на бочках из-под топлива, которые являются большой проблемой для острова. Также прорабатывается вопрос поставки органической бытовой химии, безопасной для окружающей среды, в качестве альтернативы синтетическим моющим средствам. Продукция будет доступна в магазинах, поддерживающих программу «Зелёные Командоры». В которых, кстати, жители села по-прежнему могут воспользоваться тканевой сумкой вместо пластикового пакета или предпочесть ему бумажный.

«Мы понимаем, что невозможно жить, не образовывая мусор. Но мы можем и должны утилизировать его правильно: перерабатывать то, что можно переработать, и использовать в новом качестве. Так экономим все ресурсы планеты, а значит, и здоровые воду, воздух и прочие экосистемные услуги, которыми пользуемся мы сами и прямо сейчас. И это очень прикладные вещи, не какие-то абстракции и пиар-акции. Поэтому важно действовать сообща», — отметил и.о. директора заповедника Евгений Мамаев.

Администрация заповедника искренне признательна ООО Камчатскому морскому агентству «Трансфлот», директору камчатского подразделения ООО «ЭкоСтар Технолоджи» Роману Сергеевичу Волынцу, всем жителям села Никольского, которые приняли участие в сдаче первой партии отходов на утилизацию, помогли с их погрузкой на судно и нашли слова благодарности в наш адрес (за подарки, предусмотренные стимулирующей программой, в том числе).

Заповедник «Командорский» реализует программу раздельного сбора «Зеленые Командоры» за счёт внебюджетных средств, полученных, в том числе, с продажи сувенирной продукции и экскурсионных программ для туристов. Природоохранное учреждение взяло на себя расходы по транспортировке отходов в Петропавловск-Камчатский и оплату услуг перерабатывающей компании

Пресс-служба заповедника «Командорский»

На фото

1. Участники акции «Зеленые Командоры» получили 276 зеленых марок, которые уже обменяли на сумки для покупок, многоразовые мешочки и контейнеры для продуктов, термокружки и плед.

2. 1000 севших батареек и содержащиеся в них тяжелые металлы — свинец, кадмий и ртуть — не отравят окружающую среду и наш организм. Фото: пресс-служба заповедника

3. Для местных жителей разработана стимулирующая программа. Сдавая отходы на переработку, можно собирать «Зелёные марки», которые впоследствии необходимо обменять на эквивалентные их количеству призы со смыслом.