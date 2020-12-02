Ирина ЯРОВАЯ организовала телемост для камчатских врачей с медиками Москвы

Вице-спикер Госдумы организовала для камчатских врачей теле-медицинскую консультацию с ведущими специалистами Москвы по лечению ковид-инфекции.

Наши медики смогли не только узнать о последних тенденциях в борьбе с COVID-19, но также разобрать персональные истории болезни тяжелых пациентов на Камчатке и получить четкие рекомендации по тактике лечения. Мероприятие состоялось на базе камчатской краевой больницы. Со стороны региона участие приняли главные врачи ковид-госпиталей, реаниматологии, врачи, которые лечат новую вирусную инфекцию в стационарах. По приглашению вице-спикера ГосДумы новейшими методиками лечения коронавируса и форматами организации помощи в условиях пандемии поделились заместитель главы департамента здравоохранения Москвы Алексей Токарев, главный врач ГКБ 40 "Комунарка", главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Москвы Денис Проценко и заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии, врач-анестезиолог-реаниматолог ГКБ № 4 Москвы Андрей Ворыханов.

Ирина Яровая, приветствуя участников телеконсультации, подчеркнула, что, как и весной в первую волну пандемии, продолжит оказывать помощь региону, чтобы переломить ситуацию.

«Сейчас я попросила руководство и ведущие медицинские учреждения Москвы о том, чтобы в таком формате была оказана максимальная консультативная помощь по организации лечения и ведению ковид-больных на Камчатке. Чтобы мы могли через диалог с медицинским сообществом выяснить, какие дополнительно еще вопросы нужно решить на федеральном и региональном уровне. Хочу подчеркнуть, что с губернатором Владимиром Солодовым мы работаем в полном взаимопонимании и взаимодействии. Считаю, что моя задача с федерального уровня, а его — с регионального, сделать все возможное и невозможное для того, чтобы медицинская помощь на Камчатке была своевременно обеспечена всем пациентам, и в том числе, ковид-больным», — сказала вице-спикер.

Камчатские врачи с благодарностью восприняли возможность проконсультироваться с ведущими специалистами страны, активно задавали вопросы. «Этот разговор очень важен сегодня, потому что практически ежедневно идут какие-то поправки в клинические рекомендации по поводу лечения новой инфекции. Москва – это крупнейший центр, где сконцентрированы институты, университеты. Где идут разработки новых препаратов, где идёт подготовка новых клинических рекомендаций», — поделился главный врач краевой больницы Андрей Кисляков.

За время телемоста Ирина Яровая также смогла выяснить и предоставить информацию по наиболее острым федеральным вопросам, которые волновали участников онлайн встречи. Парламентарий связалась с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко по вопросу предстоящих выплат медикам за работу с ковид-больными, а также с главой Роспотребнадзора России Анной Поповой по режимам работы в «красной зоне». Исчерпывающая информация был озвучена вице-спикером по итогам встречи. Также по просьбе Ирины Яровой департамент здравоохранения Москвы сформулирует и предоставит рекомендации для системы здравоохранения Камчатки по борьбе с пандемией.

Камчатские врачи искренне поблагодарили Ирину Яровую за постоянное внимание и поддержку, а так же за организацию поставок необходимых краевым моногоспиталям лекарственных препаратов. «Глубокие слова признательности Ирине Яровой, которая не бросает нас в тяжелый момент, а оказывает поддержку нашему региону. Благодаря Ирине Анатольевне к нам в край поступают лекарственные препараты — современные, которых в принципе, будем так говорить, не избыток у нас в стране», — сказал Андрей Кисляков.

В минувшие выходные по обращению краевого Минздрава Ирина Яровая в течение суток решила вопрос с поставкой целого ряда необходимых Камчатке лекарств. Первая партия Актемры — жизненно важного препарата для пациентов интенсивной терапии – уже поступила в воскресенье и направлена в стационары. Кроме того, вице-спикер напрямую договорилась с двумя крупнейшими российскими производителями медикаментов, которые во внеочередном порядке выделили еще целый ряд наименований препаратов из собственных резервов, и уже в течение этой недели лекарства с долгосрочным запасом поступят на Камчатку.

«Данный вопрос на федеральном уровне мы полностью решили. И Камчатка в полном объеме будет обеспечена теми препаратами, которые требовались для стационаров по тому перечню, который передало министерство здравоохранения края. В том числе, это препарат Актемра – один из приоритетно необходимых. Напрямую с поставщиками и производителями лекарственных препаратов мы всё решили. Все поставки осуществлены будут в течение текущей недели», — сказала Ирина Яровая.

Напомним, в первую волну пандемии весной вице-спикер Госдумы также организовала поставки остро необходимых Камчатки медикаментов, а также медицинский десант из Москвы для работы в ковид-госпиталях Камчатки.