«Берингия -2021» пройдет по маршруту Эссо - Оссора

Прошло первое заседание оргкомитета камчатской традиционной гонки на собачьих упряжках «Берингия – 2021»

Была определена концепция зимнего фестиваля «Берингия», утвержден маршрут, выбраны руководитель, главный судья и главный ветврач гонки.

«Мы приняли решение, что гонка в этом году будет представлять собой целый спектр мероприятий – программа включит и детские заезды, и заезды на биатлонном комплексе им. Фатьянова, и гонку в Елизове, и праздник «Снежный путь». Все они будут увязаны с главной темой: популяризацией наших традиционных видов транспорта – ездовых упряжек. Уверен, что новый формат позволит нам привлечь к «Берингии» ещё больший интерес, постепенно гонка выйдет на международный уровень и станет значимым событием не только для Камчатки и Дальнего востока, но и для всего мира», – сказал губернатор края Владимир Солодов.

Оргкомитет принял решение о назначении на должность руководителя гонки «Берингия – 2021» Андрея Рудовича. Он в седьмой раз возглавит гонку.

На пост главного судьи вновь назначен Андрей Гулей. Главным ветеринарным врачом стала Катерина Томашева, врач–эпизоотолог Елизовской районной станции по борьбе с болезнями животных.

Обсуждался и маршрут гонки. «В 2021 году гонка пройдёт из села Эссо до посёлка Оссора. Маршрут утверждён, остаётся проработать технические нюансы, которые в кратчайшее время решат главный судья и руководитель гонки», – добавил глава региона.

Также Владимир Солодов объявил о том, что Александр Печень, один из основоположников создания камчатской гонки на собачьих упряжках, назначен его советником по вопросам «Берингии».

Напомним, «Берингия» – традиционная гонка на собачьих упряжках, которая проводится на Камчатке с 1990 года. Гонка носит статус самой протяженной гонки на собачьих упряжках не только в России, но и в Евразии. С 2010 года «Берингия» приобрела статус официального праздника Камчатского края. С этого времени «Берингия» — не только спортивные состязания, но и обширная культурная программа.