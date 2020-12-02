Вернуть имена боевым летчикам – героям Великой Отечественной

Волонтерский отряд средней школы поселка Коряки «Факел» намерен восстановить памятники на могилах погибших в 1945-м году боевых летчиков.

Поддержку в этой работе им окажут депутаты Заксобрания края Роман Гранатов и Игорь Редькин.

Как рассказала руководитель отряда «Факел» Евгения Улицкая, школьное объединение корякской школы давно сотрудничает с депутатами. В прошлом учебном году Гранатов и Редькин выделили средства для покупки формы участникам отряда.

Сейчас помощь понадобилась в поиске специалистов для восстановления надписей на памятниках погибшего авиа-экипажа, чьи могилы обнаружены недавно на сельском кладбище. Ранее они были заброшенными, имена и фамилии полностью закрашены. Отряд «Факел» установил место захоронения. Теперь предстоит выяснить, кто из летчиков в какой могиле похоронен, после чего сделать именные таблички.

«Это очень кропотливая работа, которую самостоятельно провести невозможно: ведь под верхним, толстым слоем краски – не гравировка, а написанные другой, старой краской, фамилии. Поэтому мы обратились к Роману Георгиевичу и Игорю Владимировичу с просьбой найти специалистов – экспертов или криминалистов», – рассказала Евгения Улицкая.

Поисковый проект и фильм «Чтобы помнить…», в котором рассказывается, как были найдены сведения о погибшем в 1945 году экипаже боевого бомбардировщика, отряд «Факел» представил на конкурс волонтерских социальных проектов Елизовского района «Я – доброволец!». Ребята рассчитывают на победу, а призовые деньги хотят направить на уход за могилами летчиков.

Поисковая работа школьников из поселка Коряки началась еще в 1976 году. Тогда ребята собирали сведения о двух похороненных здесь боевых летчиках Александре Устимове и Петре Плешкунове, изучали биографии, ухаживали за могилами и встречались с их родственниками. О том, что на корякском кладбище есть и другие могилы погибших летчиков, волонтеры узнали лишь в этом году от взрослых коллег-поисковиков из Сахалина.

«Информацию мы ищем по крупицам, ведь до недавнего времени сведения о том, что с 1942 года близ нашего поселка размещался 903-й бомбардировочный Краснознаменный авиационный полк, была засекречена. Сейчас найдены данные и наградные листы только на двух членов экипажа. С родственниками одного из них – командира экипажа Арсения Копыльца мы установили связь. Они прислали копии сохранившихся фото и документы, в том числе «похоронку». Мы ищем сведения и о том бомбардировочном полке, и о школе молодых авиаспециалистов (ШМАС), которые располагались близ нашего поселка», – рассказала Евгения Улицкая.

Школьники-волонтеры из «Факела» занимаются не только поисковой работой, но эта деятельность открыла для них историю Великой Отечественной войны с другого, более близкого ракурса.

«Для меня волонтерская работа – это возможность узнать больше о наших соотечественниках, которые воевали, а также о тех, кто жил в нашем селе, и помогал стране в военные годы».

«Это возможность почтить память тех, кто отдал свои лучшие годы для того, чтобы мы могли сегодня жить, свободно дышать, ходить по нашей земле. Это шанс поблагодарить наших предков, не забывать и чтить, потому что эти поступки невозможно забыть», – поделились своими впечатлениями о работе в проекте ребята-волонтеры.

Роман Гранатов и Игорь Редькин, которые оказывают поддержку работе волонтерского отряда «Факел», поблагодарили педагогов и учеников.

«Восстановить и сохранить память о тех, кто сражался за свободу и независимость нашей Родины, за мир и спокойствие будущих поколений – это большое и важное дело. Это нужно и павшим героям, и их семьям, и нашим современникам. Вы, работая с поисковыми материалами, изучаете события Великой Отечественной войны в деталях, на примерах конкретных людей, их героического пути. И сейчас, когда многие пытаются исказить историю нашей страны, вас знаете, где правда, а где – ложь, и какой ценой досталась Победа нашим дедам и прадедам. Мы уверены: вы – настоящие патриоты, которым можно доверить будущее нашей страны!» – написали депутаты в рецензии на фильм «Чтобы помнить…», которые сделали ребята.

Пресс-служба Законодательного Собрания Камчатского края