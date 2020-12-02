По всем вопросам, связанным с коронавирусом, звоните на номер 112

По данным на 2 декабря 77 человек на Камчатке заболели ковидом, 107 человек выздоровели. В стационары был направлен 41 заболевший. В целом в ковидных госпиталях проходят лечение 480 человек, 276 пациентов с диагнозом «пневмония с covid-19».

В регионе заполнены 680 коек в специализированных госпиталях, 200 коек остаются свободными.

Между тем в крае запущен единый телефонный номер -112 — по всем вопросам, связанным с коронавирусом. Звонки бесплатные. Жители края могут вызвать на дом врача или скорую помощь, а также оставить жалобу или обращение. Кол-центр предоставит необходимую информацию, а при необходимости соединит с поликлиникой, скорой, другими службами.

Никита Арабей, начальник центра обработки вызовов ГКП «Единый ситуационно-мониторинговый центр» сообщил, что с наступлением волны коронавируса количество звонков увеличилось и в среднем составляет порядка 90 в сутки. При этом отмечается тенденция увеличения числа обращений. Есть смены, во время которых операторы принимают более 200 звонков от граждан.

«При звонке на короткий номер 122 гражданам предлагается выбрать из списка соответствующую услугу: вопросы, связанные с лечением детского или взрослого населения, либо переадресация на головной контакт-центр. Если после переадресации по одному из этих вопросов номера телефонов окажутся недоступны, гражданам будет оказана справочно-консультативная помощь контакт-центра», — рассказал Никита Арабей.

Сейчас в кол-центре в круглосуточном режиме работают четыре специалиста, двое из которых — волонтёры медицинского колледжа. В дальнейшем количество операторов будет увеличено за счёт опытных специалистов из горячей линии службы 112.