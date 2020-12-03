Галина КОРОЛЕВА избрана председателем Думы Алеутского муниципального округа

Выборы депутатов Думы Алеутского муниципального округа прошли 25 октября. Вчера состоялось голосование за председателя Думы округа.

Об этом сообщили в региональном министерстве территориального развития.

Галина Королева родилась в 1978 году в селе Никольское Алеутского района. На данный момент она является руководителем Алеутского филиала КГКУ «Камчатский центр по выплате государственных и социальных пособий», а также возглавляет Ассоциацию КМНС на Командорах.

«Галина Леонидовна всю жизнь живет и трудится в Алеутском районе. Ей известно, какие проблемы существуют в округе, ее опыт и любовь к родине помогут в решении задач для улучшения жизни земляков», — сказал врио министра территориального развития края Сергей Лебедев.

Напомним, все выборные процедуры связаны с созданием нового муниципального образования. Инициатива о создании Алеутского муниципального округа — правопреемника Алеутского муниципального района и Никольского сельского поселения, была в октябре 2019 года поддержана жителями на публичных слушаниях в селе Никольское, а затем на сессиях Собрания депутатов Никольского сельского поселения и Думы Алеутского района. В апреле на 38-й сессии краевого парламента был принят закон, вступивший в силу 20 июля 2020 года, о создании единственного на Камчатке муниципального округа