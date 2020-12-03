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Камчатка в порядке

Галина КОРОЛЕВА избрана председателем Думы Алеутского муниципального округа

Галина КОРОЛЕВА избрана председателем Думы Алеутского муниципального округа

Выборы депутатов Думы Алеутского муниципального округа прошли 25 октября. Вчера состоялось голосование за председателя Думы округа.

Об этом сообщили в региональном министерстве территориального развития.

Галина Королева родилась в 1978 году в селе Никольское Алеутского района. На данный момент она является руководителем Алеутского филиала КГКУ «Камчатский центр по выплате государственных и социальных пособий», а также возглавляет Ассоциацию КМНС на Командорах.

«Галина Леонидовна всю жизнь живет и трудится в Алеутском районе. Ей известно, какие проблемы существуют в округе, ее опыт и любовь к родине помогут в решении задач для улучшения жизни земляков», — сказал врио министра территориального развития края Сергей Лебедев.

Напомним, все выборные процедуры связаны с созданием нового муниципального образования. Инициатива о создании Алеутского муниципального округа — правопреемника Алеутского муниципального района и Никольского сельского поселения, была в октябре 2019 года поддержана жителями на публичных слушаниях в селе Никольское, а затем на сессиях Собрания депутатов Никольского сельского поселения и Думы Алеутского района. В апреле на 38-й сессии краевого парламента был принят закон, вступивший в силу 20 июля 2020 года, о создании единственного на Камчатке муниципального округа

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