Камчатцы обратились с проблемами – губернатор дал поручение их решить

Владимир СОЛОДОВ дал поручения по итогам личного приёма граждан в режиме видеоконференцсвязи

На трассах биатлонного комплекса сделают освещение, возле остановочного павильона «Улица Чубарова» демонтируют старые ларьки, дорогу к краевой стоматологии приведут в порядок.

Такие решения были озвучены губернатором края по итогам проведения личного приёма граждан в режиме видеоконференцсвязи в рамках открытости и прозрачности власти.

Свет – лыжникам и биатлонистам

Первый вопрос, с которым обратился житель краевой столицы, касался освещения трассы биатлонного комплекса имени Виталия Фатьянова в темное время суток. Министр спорта края Константин Хмелевский сообщил, что в августе из краевого бюджета выделено семь миллионов рублей на замену ламп освещения на лыжероллерной трассе. Деньги были выделены в рамках губернаторского проекта «Город для жизни» и госпрограммы «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае».

«Было заключено два контракта. В рамках первого, на сумму 6,5 миллионов рублей, закупается и производится замена 290 ламп освещения, что позволит осветить 100% лыжероллерных трасс на биатлонном комплексе. Согласно второму контракту на полмиллиона рублей закупаются лампы освещения, и производится их замена на двух из шести мачт биатлонного комплекса при подходе на стадион», — сказал Константин Хмелевский.

На сегодня выполнена замена ламп освещения на малом круге «Центральная аллея» протяженностью 1,5 километра. Включение освещения производится ежедневно с 17-30 часов до 21-00 часа. Монтаж ламп освещения продолжается и будет завершен не позднее 20 декабря 2020 года.

«Этой зимой качественное освещение будет сделано — вопрос уже решается. Я тоже буду рад покататься на биатлонном комплексе на лыжах, поэтому смогу оценить и заодно проконтролировать выполненные работы», — отметил глава региона.

Снести ветхие павильоны на 8-м км

Еще один вопрос касался внешнего вида «красной линии» в районе 8 километра. Необходимо демонтировать (вывезти) ветхие неработающие павильоны, находящиеся рядом с автобусной остановкой по ул. Чубарова.

В ответ на обращение глава города Константин Брызгин сообщил, что контрольным управлением администрации Петропавловска-Камчатского проведены рейдовые проверки в отношении нестационарных торговых объектов, расположенных в полосе отвода автомобильной дороги ул. Чубарова – проспект Победы, в том числе объектов, размещённых вблизи остановочного павильона «Улица Чубарова».

«По результатам проверок установлено два факта нарушения земельного законодательства в части несанкционированного размещения объектов. Для организации вывоза незаконно размещённых объектов материалы рейдовых проверок направлены в МКУ «Служба благоустройства ПКГО». Мероприятия по их вывозу включены в план на 2021 год. Контрольным управлением запланирована повторная рейдовая проверка в отношении иных нестационарных торговых объектов, расположенных в полосе отвода автомобильной дороги ул. Чубарова – проспект Победы с целью установления их собственников. По результатам будут приняты решения в соответствии с действующим законодательством», — сообщил Константин Брызгин.

Владимир Солодов дал главе города поручение держать на контроле данную ситуацию, а также провести проверки по аналогичным объектам нестационарной торговли, установленным незаконно либо нарушающим эстетический вид города.

«Я считаю, что привести город в ухоженный вид является для нас приоритетной задачей. Необходимо привести фасады, рекламу, торговые объекты к единому внешнему облику. Торговля нужна, ведь необходимо развивать малый и средний бизнес. Но всё должно выглядеть опрятно и в соответствии с санитарными требованиями», — сказал глава региона.

На прием к стоматологу – по ямам и льду

Еще один житель Петропавловска-Камчатского обратился с просьбой отремонтировать дорогу, ведущую к ГБУЗ «Камчатская краевая стоматологическая поликлиника». Речь идёт об участке от магистральной дороги по ул. Рябиковская вдоль домов № 3, 3а по ул. Корякская, а также вдоль здания № 5 по ул. Корякская. По словам жителя, дорога находится в неудовлетворительном состоянии — на ней большие ямы, а зимой она покрыта льдом из-за отсутствия системы ливневой канализации. Три года назад гражданин обращался в администрацию ПКГО по этому вопросу. Ему дали ответ, что будут приняты меры по решению проблемы, но до сих пор никаких мер не принято. Житель Петропавловска-Камчатского рассказал, что граждане с трудом добираются до поликлиники из-за неудовлетворительного качества дороги.

Константин Брызгин сообщил, что МКУ «Служба автомобильных дорог ПКГО» поручено в весенний период 2021 года провести обследование проезда и, при наличии технической возможности, запланировать на летний период 2021 года выполнение текущего (ямочного) ремонта. В случае отсутствия возможности выполнения ямочного ремонта и необходимости сплошного ремонта проезда будет рассмотрен вопрос о включении работ в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе» на 2021-2023 годы.

Владимир Солодов дал поручение после завершения работ по восстановлению ливневой канализации подготовить доклад со сроками асфальтирования дороги.

«Вначале нужно восстановить водоотведение, но одновременно следует оценить объём средств для асфальтирования дороги, чтобы по возможности выполнить эти работы в следующем году. Далее уже по другим улицам, ведущим к лечебным учреждениям, на следующие годы запланировать их приведение в нормативное состояние», — сказал губернатор края.

Напомним, ранее губернатор края говорил о необходимости усилить работу по открытости власти. Одним из составляющих элементов открытости и прозрачности власти являются личные приёмы граждан.