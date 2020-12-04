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Камчатка в порядке

19 миллионов рублей – с любителей пьяной езды

19 миллионов рублей – с любителей пьяной езды

За 10 месяцев текущего года жителям Камчатки назначено более 19 миллионов рублей штрафов за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

«В ходе исполнительских действий по данной категории сотрудниками органов принудительного исполнения установлены запреты на регистрационные действия в отношении транспортных средств в рамках 197 исполнительных производств, 29 арестов авто и 521 ограничение на выезд должников за пределы Российской Федерации», – сообщили в пресс-службе УФССП России по Камчатскому краю и Чукотскому АО.

Всего в 2020 году возбуждено 790 исполнительных производств о взыскании административных штрафов по статье 12.8. КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения…» и статье 12.26   КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» на сумму более 30 миллионов.

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