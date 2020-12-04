В Петропавловске отремонтирована еще одна «межкварталка»

Работы выполнены в рамках губернаторского проекта «Город для жизни». Очередной объект, отремонтированный в рамках проекта, — межквартальный проезд по улице Автомобилистов к домам № 14, 14/1, 16.

Как рассказала первый заместитель главы Петропавловск-Камчатского городского округа Юлия Иванова, данный участок являлся «болевой» точкой у горожан. Ранее жители окрестных домов неоднократно обращались к властям с просьбой о его ремонте. Ситуация начала меняться после того, как этот проезд был включен в перечень 25 территорий, ремонтируемых в рамках проекта Владимира Солодова «Город для жизни».

Напомним, в рамках губернаторского проекта в краевой столице отремонтировано 370 тысяч квадратных метров межквартальных проездов и дворовых территорий. Проект будет продолжен и в следующем году.