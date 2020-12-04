Молодым творцам – о вдохновении и бизнесе в творчестве

12 декабря во Дворце молодежи Петропавловска-Камчатского состоится гибридный форум «DEMI» для молодых творцов. Мероприятие пройдет в онлайн-формате.

«В самом широком смысле демиург – творец и создатель, отсюда и название форума «DEMI». Цель всей программы: раскрыть тему творчества перед молодыми людьми, обсудить творчество как стиль жизни, научить пользоваться референсами и методами креатива», – сообщили в краевом Минкульте.

Форум пройдет в режиме онлайн в инстаграм-аккаунте Дворца молодежи и на ютуб-канале учреждения. Мероприятие начнётся в 12:00 по камчатскому времени.

В программе: лекции о вдохновении, мотивации, бизнесе в творчестве, психологии и шоу-бизнесе от известных камчатских деятелей культуры и искусства и представителей бизнес-сообщества.

В качестве спикеров выступят:

— Матвей Парамошин – видеооператор, лауреат всероссийских и международных наград в сфере кино и телевидения;

— Антон Гусев – основатель и арт-директор «Студии 23», сооснователь пространства «Фабрика Шума», музыкант;

— Татьяна Шабалина – графический дизайнер, дипломированный специалист;

— Ирина Агранат – организатор событий, общественный деятель.

Между лекциями будут проведены мастер-классы по тренировке «креативных мышц», участники смогут включиться в творческий процесс и решить поставленные перед ними задачи творчески и нестандартно.

Организаторы форума: Камчатский дворец молодежи и краевое агентство по делам молодежи.