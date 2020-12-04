 
В Петропавловске-Камчатском 17:15, 04 Декабря, пятница
ночью -9°C
днем -3°C
ветер 3,3 м/с
Завтра 05 Декабря
-9 ... -3°C
ветер 3,3 м/с
Камчатка в порядке

Молодым творцам – о вдохновении и бизнесе в творчестве

12 декабря во Дворце молодежи Петропавловска-Камчатского состоится гибридный форум «DEMI» для молодых творцов. Мероприятие пройдет в онлайн-формате.

«В самом широком смысле демиург – творец и создатель, отсюда и название форума «DEMI». Цель всей программы: раскрыть тему творчества перед молодыми людьми, обсудить творчество как стиль жизни, научить пользоваться референсами и методами креатива», – сообщили в краевом Минкульте.

Форум пройдет в режиме онлайн в инстаграм-аккаунте Дворца молодежи и на ютуб-канале учреждения. Мероприятие начнётся в 12:00 по камчатскому времени.

В программе: лекции о вдохновении, мотивации, бизнесе в творчестве, психологии и шоу-бизнесе от известных камчатских деятелей культуры и искусства и представителей бизнес-сообщества.

В качестве спикеров выступят:

— Матвей Парамошин – видеооператор, лауреат всероссийских и международных наград в сфере кино и телевидения;

— Антон Гусев – основатель и арт-директор «Студии 23», сооснователь пространства «Фабрика Шума», музыкант;

— Татьяна Шабалина – графический дизайнер, дипломированный специалист;

— Ирина Агранат – организатор событий, общественный деятель.

Между лекциями будут проведены мастер-классы по тренировке «креативных мышц», участники смогут включиться в творческий процесс и решить поставленные перед ними задачи творчески и нестандартно.

Организаторы форума: Камчатский дворец молодежи и краевое агентство по делам молодежи.

58

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Новости ИА Камчатка
Подробности Власть Коммуналка Земляки Образование Большая рыбалка Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых