Сельчане Камчатки улучшают жилищные условия

Еще 2 камчатских семьи из сельской местности смогут улучшить жилищные условия благодаря дополнительному финансированию из федерального бюджета. Улучшение жилищный условий сельчан производится в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» государственной программы Камчатского края «Комплексное развитие сельских территорий Камчатского края».

«Благодаря дополнительному финансированию из федерального бюджета, Камчатскому краю предоставлен лимит в размере 3 590,3 тысяч рублей на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан. С учетом софинансирования краевого бюджета данное событие позволит улучшить жилищные условия еще 2 гражданам, проживающим на сельских территориях Камчатского края в 2020 году», — сказал Вячеслав Черныш, министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона.

Общий объем федерального бюджетирования на реализацию мероприятий подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» государственной программы Камчатского края «Комплексное развитие сельских территорий Камчатского края» в 2020 составило 13 528,800 тысяч рублей.

Социальная выплата составляет семьдесят процентов от стоимости жилья, гражданин должен обязательно иметь тридцать процентов собственных средств. В качестве собственных средств могут быть использованы как индивидуальные накопления, так и потребительский или ипотечный кредит.

В этом году в рамках проекта мерами поддержки воспользовались уже 22 семьи. Жилье было приобретено в Новоавачинском, Николаевском, Раздольненском, Паратунском, Начикинское, Пионерском и Корякском сельских поселениях, а также в Мильковском и Усть-Большерецком муниципальных районах.