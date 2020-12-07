 
В Петропавловске-Камчатском 15:09, 07 Декабря, понедельник
ночью -9°C
днем -3°C
ветер 3,9 м/с
Завтра 08 Декабря
-10 ... -4°C
ветер 3,3 м/с
Камчатка в порядке

Сельчане Камчатки улучшают жилищные условия

Еще 2 камчатских семьи из сельской местности смогут улучшить жилищные условия благодаря дополнительному финансированию из федерального бюджета. Улучшение жилищный условий сельчан производится в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» государственной программы Камчатского края «Комплексное развитие сельских территорий Камчатского края».

«Благодаря дополнительному финансированию из федерального бюджета, Камчатскому краю предоставлен лимит в размере 3 590,3 тысяч рублей на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан. С учетом софинансирования краевого бюджета данное событие позволит улучшить жилищные условия еще 2 гражданам, проживающим на сельских территориях Камчатского края в 2020 году», — сказал Вячеслав Черныш, министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона.

Общий объем федерального бюджетирования на реализацию мероприятий подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» государственной программы Камчатского края «Комплексное развитие сельских территорий Камчатского края» в 2020 составило 13 528,800 тысяч рублей.

Социальная выплата составляет семьдесят процентов от стоимости жилья, гражданин должен обязательно иметь тридцать процентов собственных средств. В качестве собственных средств могут быть использованы как индивидуальные накопления, так и потребительский или ипотечный кредит.

В этом году в рамках проекта мерами поддержки воспользовались уже 22 семьи. Жилье было приобретено в Новоавачинском, Николаевском, Раздольненском, Паратунском, Начикинское, Пионерском и Корякском сельских поселениях, а также в Мильковском и Усть-Большерецком муниципальных районах.

45

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Новости ИА Камчатка
Подробности Власть Коммуналка Земляки Образование Большая рыбалка Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых