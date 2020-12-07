Эксперты: Камчатка – одно из лучших мест для новогодних каникул

Эксперты самого масштабного в стране конкурса в сфере туристической индустрии «Мастера гостеприимства» выбрали лучшие места в России для новогодних каникул. Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Грант Бабасян предлагает россиянам посетить в Новый год Камчатку, — сообщила пресс-служба правительства Камчатского края.

«На этом полуострове — огромное количество вулканов: часть можно увидеть из окна гостиницы в Петропавловске-Камчатском, а до других реально добраться лишь на вертолёте. Путешествия к ним — дело интересное и классное, однако нужна хорошая физическая форма: понадобится освоить, например, экстремальное управление снегоходом. Ещё одна фишка Камчатки, разумеется, горячие источники: поистине райское удовольствие, когда вокруг — мороз, а ты сидишь, словно в природной ванне, в воде и наслаждаешься видами. Многие любители активного отдыха любят именно камчатские горнолыжные трассы — они действительно высокого уровня. Причём можно покататься и в самой региональной столице, и за её пределами, в том числе на вулкане Козельском. А ещё обязательно следует побродить по берегу Тихого океана — это просто фантастика!» — сказал наставник конкурса «Мастера Гостеприимства» Грант Бабасян.

На Камчатке уже стартовал зимний туристический сезон. Список официально зарегистрированных туроператоров Камчатского края опубликован на странице краевого министерства туризма на сайте правительства, а также на камчатском туристическом портале – visitkamchatka.ru. За консультациями всегда можно обратиться в Камчатский туристский информационный центр по телефону: 8 (4152) 307-330 или по электронной почте: info@visitkamchatka.ru.

«Я абсолютно уверена, что в это время года каждый найдёт здесь отдых по душе. Зимняя Камчатка разная, она открыта и для любителей активного отдыха, и для занятий спортом, и для семейного или расслабленного отдыха. И сегодня министерство туризма Камчатского края наряду с глобальными задачами по развитию отрасли в целом, создании инфраструктуры и поддержке бизнеса ставит перед собой задачу сделать Камчатку круглогодичным курортом, где комфортно отдыхать всегда и вне зависимости от сезона», — отметила министр туризма региона Наталия Максименко.