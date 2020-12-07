 
В Петропавловске-Камчатском 15:09, 07 Декабря, понедельник
ночью -9°C
днем -3°C
ветер 3,9 м/с
Завтра 08 Декабря
-10 ... -4°C
ветер 3,3 м/с
Камчатка в порядке

Эксперты: Камчатка – одно из лучших мест для новогодних каникул

Эксперты: Камчатка – одно из лучших мест для новогодних каникул

Эксперты самого масштабного в стране конкурса в сфере туристической индустрии «Мастера гостеприимства» выбрали лучшие места в России для новогодних каникул. Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Грант Бабасян предлагает россиянам посетить в Новый год Камчатку, — сообщила пресс-служба правительства Камчатского края.

«На этом полуострове — огромное количество вулканов: часть можно увидеть из окна гостиницы в Петропавловске-Камчатском, а до других реально добраться лишь на вертолёте. Путешествия к ним — дело интересное и классное, однако нужна хорошая физическая форма: понадобится освоить, например, экстремальное управление снегоходом. Ещё одна фишка Камчатки, разумеется, горячие источники: поистине райское удовольствие, когда вокруг — мороз, а ты сидишь, словно в природной ванне, в воде и наслаждаешься видами. Многие любители активного отдыха любят именно камчатские горнолыжные трассы — они действительно высокого уровня. Причём можно покататься и в самой региональной столице, и за её пределами, в том числе на вулкане Козельском. А ещё обязательно следует побродить по берегу Тихого океана — это просто фантастика!» — сказал наставник конкурса «Мастера Гостеприимства» Грант Бабасян.

На Камчатке уже стартовал зимний туристический сезон. Список официально зарегистрированных туроператоров Камчатского края опубликован на странице краевого министерства туризма на сайте правительства, а также на камчатском туристическом портале – visitkamchatka.ru. За консультациями всегда можно обратиться в Камчатский туристский информационный центр по телефону: 8 (4152) 307-330 или по электронной почте: info@visitkamchatka.ru.

«Я абсолютно уверена, что в это время года каждый найдёт здесь отдых по душе. Зимняя Камчатка разная, она открыта и для любителей активного отдыха, и для занятий спортом, и для семейного или расслабленного отдыха. И сегодня министерство туризма Камчатского края наряду с глобальными задачами по развитию отрасли в целом, создании инфраструктуры и поддержке бизнеса ставит перед собой задачу сделать Камчатку круглогодичным курортом, где комфортно отдыхать всегда и вне зависимости от сезона», — отметила министр туризма региона Наталия Максименко.

37

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Новости ИА Камчатка
Подробности Власть Коммуналка Земляки Образование Большая рыбалка Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых