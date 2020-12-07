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Камчатка в порядке

Помогли спрятать труп и ждут суда

Помогли спрятать труп и ждут суда

В Усть-Большерецке возбуждено уголовное дело в отношении троих местных жителей, которые помогли другу-убийце избавиться от трупа его жертвы.

Как сообщили в СУ СКР по Камчатскому краю, мужчинам инкриминируется ст. 316 УК РФ (укрывательство преступления).

По версии следствия, преступление мужчины совершили в июле этого года.

«Узнав, что их знакомый совершил убийство, они решили помочь ему избежать уголовной ответственности. Друзья погрузили тело убитого в «УАЗ» и вывезли к побережью Охотского моря. Привязав к трупу мешок с песком, они погрузили его в резиновую лодку, вывезли вглубь акватории Охотского моря и утопили», — рассказали в СКР.

Уголовное дело обвиняемого в убийстве мужчины находится на рассмотрении в Усть-Большерецком районном суде.

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