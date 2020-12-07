За выходные дистанционные мошенники обманули шестерых камчатцев

За минувшие выходные камчатские полицейские возбудили шесть уголовных дел по фактам дистанционного мошенничества.

Как рассказали в УМВД по Камчатскому краю, главный бухгалтер одного из предприятий Камчатки разместила объявление о продаже кофейного сервиза на одной из популярных торговых площадок в сети. Через некоторое время с ней связался предполагаемый покупатель, пожелавший купить сервиз. В ходе телефонного разговора под предлогом перевода денег в счет оплаты товара злоумышленник выяснил у женщины реквизиты банковской карты и коды подтверждения. Получив таким образом доступ к мобильному банку, мошенник похитил со счета женщины более 90 тысяч рублей.

Всего за прошедшие выходные от действий мошенников пострадали шесть жителей Камчатского края. Причем в пяти случаях граждане лишились своих денежных средств при покупке-продаже товаров и услуг в различных социальных-сетях и интернет-магазинах. Общий ущерб, причиненный заявителям, составил почти 250 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями УК РФ 158 «Кража» и 159 «Мошенничество». Принимаются меры к розыску лиц, причастных к совершению преступлений.