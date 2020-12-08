Полицейский чиновник попался на крупной взятке

Следственный комитет на Камчатке возбудил уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции, занимавшего должность руководителя одного из подразделений УМВД России по Камчатскому краю. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Камчатскому краю, он подозревается в получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в июле 2020 года подозреваемый совместно заместителем начальника – начальником полиции ОМВД России по Елизовскому району и начальником отдела ГИБДД ОМВД России по Елизовскому району за подмену рыбопродукции из нерки на рыбопродукцию из гольца и сельди в меньшем объеме и последующее отражение рыбопродукции в процессуальных документах об изъятии и помещении на ответственное хранение, получили от коммерческого директора рыбодобывающего предприятия взятку в сумме 2 миллионов рублей.

«Кроме того, подозреваемый при получении взятки совершил преступление против интересов государственной службы в части сокрытия информации о задержании транспортного средства с незаконной продукцией, а также совершил действия по сокрытию факта подмены рыбопродукции. Он задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в СКР.

Заместителю начальника – начальнику полиции ОМВД России по Елизовскому району и руководителю отдела ГИБДД ОМВД России по Елизовскому району по ранее возбужденному уголовному делу уже предъявлено обвинение. Они содержатся под стражей.

Расследование продолжается.