 
В Петропавловске-Камчатском 13:57, 08 Декабря, вторник
ночью -14°C
днем -5°C
ветер 3,1 м/с
Завтра 09 Декабря
-15 ... -6°C
ветер 3,6 м/с
Камчатка в порядке

Полицейский чиновник попался на крупной взятке

Полицейский чиновник попался на крупной взятке

Следственный комитет на Камчатке возбудил уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции, занимавшего должность руководителя одного из подразделений УМВД России по Камчатскому краю. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Камчатскому краю, он подозревается в получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. 

По версии следствия, в июле 2020 года подозреваемый совместно заместителем начальника – начальником полиции ОМВД России по Елизовскому району и начальником отдела ГИБДД ОМВД России по Елизовскому району за подмену рыбопродукции из нерки на рыбопродукцию из гольца и сельди в меньшем объеме и последующее отражение рыбопродукции в процессуальных документах об изъятии и помещении на ответственное хранение, получили от коммерческого директора рыбодобывающего предприятия взятку в сумме 2 миллионов рублей.

«Кроме того, подозреваемый при получении взятки совершил преступление против интересов государственной службы в части сокрытия информации о задержании транспортного средства с незаконной продукцией, а также совершил действия по сокрытию факта подмены рыбопродукции. Он задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в СКР.

Заместителю начальника – начальнику полиции ОМВД России по Елизовскому району и руководителю отдела ГИБДД ОМВД России по Елизовскому району по ранее возбужденному уголовному делу уже предъявлено обвинение. Они содержатся под стражей.

Расследование продолжается.

57

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Новости ИА Камчатка
Подробности Власть Коммуналка Земляки Образование Большая рыбалка Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых