«Созвездие мужества-2020»: на Камчатке определили лучшего водолаза-спасателя

В рамках регионального этапа всероссийского фестиваля подведены итоги в номинации «Лучший водолаз-спасатель МЧС России». Им стал Алексей Щеглов, сотрудник водолазной службы специализированной пожарно-спасательной части ФПС по Камчатскому краю, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Алексей служит в ведомстве с декабря 2003 года. На его счету — около 500 часов работы под водой. За годы службы он не единожды принимал участие в поисковых и в аварийно-спасательных работах различного масштаба и характера. Кроме того, в полномочия водолаза МЧС России входит подъём взрывчатых веществ и затонувшей техники, размотка винта судна, разбор водных преград и прочее. Алексей имеет допуск для работы на глубине до 40 метров.

«Ещё мальчишкой я мечтал стать спасателем, пожарным. И после армии целенаправленно шёл к своей мечте. Сначала устроился в специализированную пожарно-спасательную часть водителем, потом отучился на пожарного, затем — на спасателя и водолаза. Вся моя жизнь связана с МЧС, и я ни разу не пожалел о выбранном пути, — рассказывает Алексей Щеглов. — Помню одну из своих самых крупных ЧС — мощный паводок в Амурской области в 2013 году. Тогда общая площадь затопленных территорий на Дальнем Востоке составила более восьми миллионов квадратных километров. Именно это стихийное бедствие наглядно показало мне значимость нашей профессии. Ещё одно наиболее запомнившееся чрезвычайное происшествие — когда вблизи берегов Камчатки на мель село судно “Айкишун”. На борту находился 21 гражданин из Китая. На лодках мы переправляли людей с мыса Маячного в порт Петропавловска, спасательная операция тогда закончилась благополучно».

Кроме водолазных и спасательных работ в зоне ответственности Алексея много других ответственных мероприятий, в том числе и профилактического характера. Так, во время навигации он в составе дежурной смены патрулирует водные объекты Камчатки на катере БЛ-820. В зимний период вместе с коллегами участвует в тушении крупных пожаров, как природного, так и техногенного характера.

Конкурсной комиссии ещё предстоит определить лучших: пожарного, спасателя, начальника караула, дознавателя, врача, сотрудника подразделений надзорной деятельности и профилактической работы, специалиста в области гражданской обороны и защиты населения, государственного инспектора по маломерным судам. Ранее были названы имена лучшего старшего оперативного дежурного Центра управления в кризисных ситуациях и лучшего психолога.