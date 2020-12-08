Новый крытый ледовый каток в Петропавловске достроят к Новому году

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов побывал на строящемся крытом ледовом катке и оценил масштабы строительства. Возведение объекта ведётся быстрыми темпами и по плану инвесторов будет завершено уже к концу текущего года, — сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

Для Камчатки это первый крытый ледовый каток такого высокого класса. Возведение объекта началось летом 2020 года. На сегодня выполнено свыше 90% работ. Основное строительство завершено, завезено необходимое оборудование.

Спортивный комплекс будет включать зал катка с ледовым полем площадью 1,5 тысячи квадратных метров с зоной для разминки и сборными металлическими трибунами, два тренажёрных зала, а также 4 командные раздевалки, душевые, санузлы, помещения для заточки коньков и подгонки клюшек, гардеробную, кладовые для хранения и сушки формы хоккеистов, технические помещения, судейские, тренерские комнаты, кабинеты и служебные помещения. Стоимость работ составляет порядка 600 миллионов рублей.

«Темпы строительства быстрые, а сроки сжатые. По проекту данный комплекс должны были построить за 19 месяцев. Инвестор поставил перед нами задачу завершить работы быстрее. 1 августа мы приступили к возведению металлокаркаса, и на сегодня готовность по всему комплексу сооружений составляет около 95%. Во второй половине декабря будет залит лёд на открытом катке, и мы приступим к формированию покрытия на закрытой ледовой арене. К новому году мы намерены завершить все работы, чтобы после зимних каникул дети смогли приступить к занятиям», — сообщил генеральный директор подрядной организации Алексей Заручевный.

Как отметил губернатор Владимир Солодов, главное, чтобы после ввода в эксплуатацию каток сразу начал полноценно функционировать. Правительство Камчатского края готово оказать для этого всю необходимую поддержку.

«В строящемся ледовом комплексе есть всё необходимое, чтобы Петропавловск был обеспечен современным, соответствующим всем необходимым стандартам объектом такого уровня. Задача — сделать так, чтобы он заработал в полной мере с началом 2021 года. Помимо крытого ледового катка, будет также каток на открытом воздухе. Одновременно здесь смогут заниматься около 90 человек. Для этого необходимо достаточное количество тренеров. Тренерский состав, который работает сегодня, не соответствует масштабам этого комплекса. Уже достигнуты договорённости для решения этого вопроса. Кроме того, будет обеспечена доставка детей к комплексу, так как он находится на улице Солнечной и есть некоторые трудности с логистикой в этот район города. Это откроет новые возможности занятия спортом не только для детей, но и взрослых», — сказал Владимир Солодов.

Объект будет предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий по хоккею с шайбой и фигурному катанию, а также для спортивно-массового катания на коньках и проведения культурно-массовых мероприятий.

Напомним, к строительству объекта приступили 27 апреля, после назначения Владимира Солодова на пост главы Камчатского края. Тогда подрядчики доложили, что готовы сдать объект в конце декабря 2020 года, чтобы в начале января 2021 года можно было провести первые соревнования.