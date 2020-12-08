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Команда моряков-подводников вновь выиграла хоккейный турнир на Кубок командующего Подводными силами ТОФ

Команда моряков-подводников вновь выиграла хоккейный турнир на Кубок командующего Подводными силами ТОФ

Вилючинцы – хоккейные команды «Океан» и «Айсберг» – стали обладателями Большого и Малого Кубков турнира

На ледовом катке «Айсберг» в Вилючинске с 31 октября по 6 декабря проходил 11-й хоккейный турнир на Кубок командующего Подводными силами ТОФ. Участие в турнире приняли 15 команд из Петропавловска-Камчатского, Елизова и Вилючинска.

В группу «А» вошли: «Звезда», «Красная машина», «Строитель», «Гагарин», «Гейзер», «Вымпел» и «Океан-2». В группу «В» — «ПСВ», «Океан», «Динамо», «Вулкан», «Флагман», «Вулкан-Ветеран», «Айсберг», «Атом». В каждой группе были команды сильные и более слабые, и, соответственно,  соотношение сил и результаты матчей были не всегда приятными для проигравших. Но все отыграли свои матчи в полную силу. Поэтому, несмотря на неудачи, всем спасибо за участие.  

В группе «А» места в предварительном турнире распределились так: безоговорочный лидер – «Красная машина», «Звезда», «Океан-2», «Гагарин», «Гейзер», «Вымпел». Замкнул группу без единой победы прошлогодний победитель и обладатель Малого кубка команда «Строитель».

В группе «В» без единого поражения прошел «Океан», за ним – команды «ПСВ», «Айсберг», «Вулкан-Ветеран», «Атом», «Вулкан», «Динамо», «Флагман».

Из каждой группы в полуфиналы вышли 4 команды – «Океан», «ПСВ», «Звезда», «Красная машина» (первая группа). «Океан-2», «Гагарин», «Айсберг» и «Вулкан-Ветеран» – вторая группа. Первая группа команд разыграла главный трофей турнира – Большой кубок, вторая боролась за обладание Малым кубком.

Думаю, в этом году сразу стоило разделить участников на группы сильных и менее подготовленных команд, чтобы немного выровнять уровень соперничества по мастерству, повысить зрелищность игр, а не устраивать по сути «избиения» заведомо менее сильных команд.

6 декабря был разыгран Большой кубок командующего ПС ТОФ. В матче за третье место команда «Звезда» (Елизово) со счетом 14:5 обыграла «ПСВ» (Петропавловск-Камчатский), пять шайб в копилку «Звезды» добавил Владимир Максимов.          

Зрелищным, напряженным, техничным получился финальный матч между командами «Океан» (Вилючинск) и «Красная машина»  (Петропавловск-Камчатский). Счет на первой минуте открыл Кирилл Горенков («Океан»). До счета 7:7 третьего периода «Красная машина» вынуждена была оставаться в роли отыгрывающейся. Затем «Океан» довел счет до 10:7, а игроки «Красной машины» на последней минуте забили восьмую, утешительную шайбу. Океан выиграл со счетом  10:8 и в третий раз стал победителем турнира. В финале отличились: Кирилл Федотьев («Океан»), забивший 4 шайбы; вернувшийся на Камчатку Владислав Савин, на его счету – 5 шайб в ворота противника. Успешно справились с судейством Дмитрий Лагутин и Александр Сысса.

В розыгрыше Малого кубка 5 декабря в борьбе за третье место встретились «Океан-2» (Вилючинск) и «Гагарин» (Елизово), счет – 10:1 в пользу вилючинцев. В финальном матче «Айсберг» (Вилючинск) разгромил команду «Вулкан-Ветеран» (Петропавловск-Камчатский) со счетом 15:4. На счету Карташова — 6, Чернышева — 5, Малышева – 4 забитые шайбы.

В 11-м турнире хочется отметить безоговорочную победу команд «Океан» и «Айсберг» в Большом и Малом кубках.  После финала были подведены итоги всего турнира. Определены лучшие игроки Малого кубка: вратарь Григорий Федоров («Айсберг»), защитник Михаил Бауткин («Айсберг»), нападающий Алексей Карташов («Айсберг»), бомбардир Александр Семенов («Океан-2»), 15 шайб. 

Лучшие игроки Большого кубка: вратарь Павел Костенко («Океан»), защитник – Алексей Харитонов  («Красная машина»), нападающий Владислав Савин («Красная машина»), бомбардир Вячеслав Кутепов («Океан»), 73 шайбы. Лучшим молодым игроком признан 13-летний Максим Дридигер («Вулкан»). Заметно улучшили свою игру, соперничая с более опытными игроками, хоккеисты «Вулкана» Арсений Винник, Георгий Зубарев, Сергей Киреев под руководством Игоря Мещерякова и Андрея Харламова. Здорово прибавили в своей игре молодые игроки «Звезды» Алексей Ерошкин, Никита Анюковский, Владимир Семенов. Лучшим игроком-ветераном был назван Виктор Половинкин  — ему 68 лет, и он до сих пор в строю.

После финального матча состоялась торжественная церемония закрытия соревнований. В ней приняли участие начальник штаба Тихоокеанского флота вице-адмирал Сергей Рекиш, командующий подводными силами ТОФ вице-адмирал Владимир Дмитриев, помощник командующего подводными силами ТОФ по физической подготовке подполковник Андрей Виниченко, глава Вилючинского городского округа Виталий Ланин, представители общественных организаций края, а также представители Сбербанка, Газпром–банка, Военно-полевого банка.    

Все участники и призеры турнира были награждены памятными дипломами и ценными призами. В заключении вице-адмирал Владимир Дмитриев торжественно вручил капитану команды «Океан» переходящий кубок. 

Большое спасибо организаторам турнира во главе с Андреем Виниченко.

Турнир на кубок командующего Подводными силами ТОФ проводится на Камчатке с 2010 года и является одним их самых престижных соревнований по хоккею.

                                                                                                                                    

Евгений КОРОЛЕВ, ветеран спорта России

хоккей
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