Центр компьютерной томографии возвращается на круглосуточный режим работы

Переход на бесперебойный режим работы центра КТ запланирован на конец недели. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе встречи с журналистами.

«Основной проблемной зоной при переводе в круглосуточный режим было отсутствие рентгенолога и лаборанта. Рентгенолог уже найден, сейчас решаем вопрос по лаборанту. Если сегодня-завтра этот вопрос решится, то центр сразу перейдёт в круглосуточный режим работы», – заверил Владимир Солодов.

Также со следующей недели на Камчатке будет запущена в работу система автоматической расшифровки снимков компьютерной томографии. Оборудование уже поступило на полуостров. В среду его начнут устанавливать в Центре КТ на базе Камчатского краевого противотуберкулезного диспансера. На обучение специалистов запланированы три дня – занятия с представителями компании-производителя пройдут в режиме видео-конференц-связи. В понедельник система должна полностью заработать.

Автоматизированная система, к которой будут подключены аппараты компьютерной томографии, позволит снизить нагрузку на врачей при диагностике коронавируса. Искусственный интеллект поможет систематизировать поток исследований и обратить внимание на неочевидные детали. Система, встроившись в рабочий процесс рентгенолога, влияет на изменение качественных показателей, способствующих улучшению анализа рентгенологических исследований.

Подобная система уже используется в ряде регионов России. По словам специалистов, точность диагностики составляет более 90 %.